Šéf Světové zdravotnické organizace: Italové přinášejí oběti

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v neděli ocenil Itálii za její "odvážná" opatření v boji proti šíření nového koronaviru a "opravdové oběti", které tím Italové přinášejí. WHO je podle něj s Itálií solidární. Italská vláda v noci na neděli výrazně omezila pohyb osob na severu země.

"Vláda a Italové podnikají smělé a odvážné kroky s cílem zpomalit šíření koronaviru a chránit svou zemi a svět. Přinášejí opravdové oběti," uvedl šéf WHO na twitteru. "WHO je s Itálií solidární a je tu, aby vás nadále podporovala," vzkázal Italům Tedros.

Český premiér Andrej Babiš v neděli upoutal pozornost i světových médií, když naopak naznačil, že italská vláda by měla proti šíření koronaviru dělat ještě víc: vyzvat Italy, aby necestovali do dalších zemí Evropy. "Itálie by měla zakázat cestování všem svým občanům do Evropy, protože my v rámci Schengenu nejsme schopni tohle nařídit," řekl Babiš v ČT.

Itálii nový koronavirus zasáhl nejvíc ze všech zemí v Evropě. Nakazilo se tam podle zatím poslední bilance ze soboty více než 5880 lidí a přes 230 infikovaných nemocí COVID-19 způsobované koronavirem podlehlo.

Koronavirus se začal v prosinci šířit v Číně, která s více než 80 000 případy nákazy a více než 3000 oběťmi zůstává nejpostiženější zemí, ale v posledních dnech nejrychleji přibývá nových případů infekce a jejích obětí právě v Itálii a také v Íránu.

Koronavirus se už objevil ve více než stovce zemí světa. Nejnověji ohlásily své první případy Bulharsko či Bangladéš.