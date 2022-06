Sex po menopauze není tabu!

Klimakterium je období, kdy dochází k postupnému vyhasínání vaječníků a tím pádem k hormonálním, psychickým i tělesným změnám ženy. Menopauza se pak odráží i na intimním životě. Neznamená to ale, že po přechodu musí pár za sexem udělat tlustou čáru a postel bude sloužit už jen na sledování televize...

U řady žen bývá menopauza provázena nepříjemnými projevy různé intenzity. Přicházejí návaly horkosti a noční pocení, které brání klidnému spánku, objevuje se únava i výkyvy nálad, snížené sebehodnocení a mnoho dam také ztrácí pocit sexuální atraktivity. K tomu se přidávají fyzické změny, které mohou být příčinou snížení libida a suchosti poševní sliznice. To následně vede k poruchám vzrušení.

Proč může sex po menopauze bolet?

"Při menopauze ženě vyhasne funkce vaječníků. Rapidně poklesnou estrogeny, což má negativní vliv na metabolismus, na kůži, na sliznice i na sexuální touhu," popisuje příčiny změn sexuoložka MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM. S těmito fyzikálními procesy mohou pak být spojeny bolesti, jelikož sliznice v pochvě je oslabená a náchylná k poranění a infekci. Tenká sliznice je málo prokrvená, žlázy jsou atrofované a dochází k vysychání. Daleko pomaleji reaguje na stimulaci, může být méně lubrikovaná, z pochvy vymizí laktobacily, a to vše v konečném důsledku vede k bolestivému pohlavnímu styku. "Když ženu bolí sex, samozřejmě i sexuální touha rapidně klesá, protože nechce zažívat bolesti," vysvětluje Vrzáčková, proč se některé ženy v přechodu začnou více či méně vědomě intimním chvilkám raději vyhýbat...

Neházejte flintu do žita

Měla by se tedy žena smířit s tím, že přírodu zkrátka nelze obejít, a nedá se dělat nic jiného, než tyto problémy přijmout jako holý fakt? To v žádném případě! "Máme v současnosti spoustu možností a umíme přizpůsobit léčbu požadavkům pacientky," ubezpečuje gynekoložka MUDr. Radmila Sládičeková PhD., MPH. Lékem první volby je podle ní vaginální podávání hormonů, které způsobí, že se obnoví sliznice, zvýší se prokrvení a pochva se obsadí laktobacily. Styk pak přestane být nepříjemný až bolestivý. "Jsou ale ženy, které nechtějí hormony, anebo je nemohou užívat třeba kvůli onkologickému onemocnění. Potom hledáme jiné alternativy," vysvětluje gynekoložka. Jednou z možností je například kyselina hyaluronová, která může být ve formě gelu nebo čípku, anebo ji lze aplikovat i do nitra sliznice. Další variantou je ošetření laserem, ale bohužel tuto léčbu neproplácí pojišťovna a jedná se o finančně náročnější zákroky.

Vedle možností, které pomohou tělu, je tu navíc další nezanedbatelný faktor - psychika. "Když je žena vystresovaná a utahaná, určitě se doma nepromění ve femme fatale a nebude z toho vášnivá noc," vysvětluje gynekoložka Sladičeková, proč je pro sexuální život podstatná celková pohoda, kterou je třeba navodit, aby žena měla vůbec pomyšlení na sex. Když touha po menopauze vyhasíná, je za to zodpovědná rovněž klesající hladina testosteronu. To je důležitý hormon pro libido, pro vzrušivost i pro schopnost orgasmu. "Některé ženy jej nahrazují například různými čaji, anebo upřednostňují potraviny, které by mohly sexuálně stimulovat - hovoří se například o granátovém jablku, chilli papričkách a podobně," dodává gynekoložka Sládičeková.

Jste na to dva...

Velmi důležitá je také otevřená komunikace mezi partnery a oboustranná snaha najít řešení, když se v intimním životě objeví zádrhel. "Jsou páry, které k situaci přistupují dosti konstruktivně. Muži i ženy vědí, že s věkem se citlivost snižuje, takže si dají víc záležet na tom, aby sexualita nebyla braná jako něco, co je tady teď hned a okamžitě," říká sexuoložka Petra Vrzáčková a dodává, že je naopak v pořádku, když k dosažení vzrušení je potřeba dát si na čas, stimulace je delší nebo pozvolnější, intenzivnější... "Hodně záleží na tom, jak to pár uchopí - jestli si řeknou, že když to nefunguje, končí, anebo se snaží hledat způsob, aby to šlo. Myslím, že často jde problém zvládnout bez odborníka, ale ne u všech," uvádí Vrzáčková. Proto pokud problémy dlouhodobě přetrvávají, rozhodně se nestyďte vyhledat pomoc lékaře, ať už gynekologa nebo sexuologa. "Když chce být člověk sexuálně aktivní, tak může, a to i do dost vysokého věku," dává naději Vrzáčková.