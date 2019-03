Sezonní únavu pociťuje každý druhý. Pomůže omezit maso

Únava se týká nás všech. V různých ročních obdobích prožívá únavu 47 procent Francouzů všeho věku. Pokud jde o přechodnou, takzvanou jarní únavu, je třeba na ni reagovat, protože pokles výkonnosti vyvolává nervozitu, neklid, nespavost, migrény, bolesti svalů, poruchy pozornosti a paměti a někdy též poruchy trávení. Navíc při ní pozorujeme pokles lymfocytů v krvi. Výsledkem toho všeho bývá zvýšená náchylnost k infekcím, píše francouzský týdeník L'Express.

Naštěstí existují přírodní a účinné prostředky, které nám vrátí vitalitu. Podobně jako automobil, i naše tělo potřebuje palivo, aby mohlo fungovat. Výživa je tedy hlavním zdrojem energie.

Přednost bychom měli dávat ovoci, jako je černý rybíz, borůvky, grapefruit, kiwi a pomeranč, a zelenině, jako je zelí, špenát, ředkvičky a tykev. A také houbám. Vřele jsou doporučovány ořechy všeho druhu, stejně jako čokoláda a čaj.

Jestliže se člověk nedokáže obejít bez masa, je dobré řídit se následujícími pravidly: vybírat si libové a bílé maso a na čas zapomenout na omáčky. Doporučuje se omezit spotřebu masa na třikrát až čtyřikrát týdně. Vhodné jsou naopak ryby, protože jsou bohaté na železo a aminokyseliny.

Doporučuje se vyhýbat tučným pokrmům, které organismus zpomalují. Jídlo je lépe upravovat na grilu či v páře. Některé rostliny lze připravovat jako odvar nebo nálev. Mezi doporučované patří zázvor - kousek se ho odřízne, nakrájí na jemné plátky a nechá se deset minut louhovat v teplé vodě. Tuto porci energie se doporučuje dávat si ráno, aby člověk zahájil den v plné síle.

Účinky zázvoru se tisíce let využívají proti únavě a také Světová zdravotnická organizace (WHO) ho doporučuje jako lék proti únavě. Divoce rostoucí zázvor patří mezi ohrožené druhy a je stále těžší si kvalitní oddenky obstarat. Je také třeba vědět, že čím je zázvor starší (více než šest let), tím je účinnější. Koupit se dá v lékárně nebo v obchodě s biopotravinami.

Jestliže únavu provázejí problémy s trávením, je možné vařit si odvar z rozmarýnu. Tato rostlina ze Středomoří obsahuje eukalyptol, chemickou sloučeninu, která nejen zvyšuje intelektuální výkonnost, ale také bojuje proti únavě.

V případě nervového vyčerpání si zvolte majoránku. Můžete zahřát šálek mléka s čerstvým lístkem majoránky a uvést vše do varu. Nechte chvíli louhovat a přidejte kávovou lžičku medu. A je hotovo.

Jak vidíte, některé rostliny nás mohou "nakopnout". Můžete je rovněž použít v koupeli. V tomto případě se hovoří o léčivé lázni. Nechce téct do vany vodu o teplotě 37 až 38 stupňů Celsia a mezitím si připravte misku, do níž vložíte čerstvé bylinky působící jako stimulanty: bazalku, mátu, bobkový list, šalvěj, tymián či jehličí. Přidejte litr vařící vody a nechte louhovat. Vše proceďte a vlijte do své lázně. Nyní si můžete vychutnávat chvíle uvolnění.