Spalničky sužují Evropu. Nejhůře postiženou zemí je Rumunsko

V posledních třech letech bylo v 30 zemích Evropy zaznamenáno 44 tisíc případů spalniček, což představuje "mimořádně" vysoký nárůst" ve srovnání s předchozími třemi roky. Vyplývá to z průzkumu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), o němž informovala agentura DPA.

Nejhůře postiženou zemí je Rumunsko, kde bylo ve sledovaném období od ledna 2016 do března letošního roku registrováno více než 16 tisíc případů spalniček, následuje Itálie s více než osmi tisíci případy, potom Francie, Řecko a Německo. V České republice se podle zprávy ECDC vyskytlo ve zmíněné době 583 případů nákazy spalničkami.

Největší riziko infekce hrozí dětem od narození do čtyř let; do této věkové skupiny spadá 40 procent všech případů. Ze zprávy ale také vyplývá, že 29 procent případů se vyskytlo u dospělých lidí nad 30 let.

Podle ECDC je v současné době v Evropě ohroženo nákazou spalničkami 4,5 milionu dětí a mladých lidí, protože nebyli proti této vysoce infekční chorobě náležitě očkováni.

Analýza proočkovanosti v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru ukazuje, že čtyři procenta lidí narozených v regionu od roku 1999 nejsou proti spalničkám plně chráněna, konstatuje zpráva Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Aby se zabránilo šíření nemoci, je podle expertů třeba dosáhnout proočkovanosti nejméně 95 procent populace. V Evropě tuto podmínku splňují v současnosti jen čtyři země: Maďarsko, Portugalsko, Slovensko a Švédsko, uvádí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí.

Nejvíce lidem hrozí nákaza spalničkami v Itálii, kde přes 1,135 tisíc osob ve věku mezi 0 a 20 roky nedostala potřebné dvě vakcíny. To představuje 10,6 procenta všech dětí a mladých lidí v této věkové skupině. Největší procento dětí, které nejsou před spalničkami plně chráněny, je v Rakousku - 12,8 procenta osob mezi 0 a 20 roky hrozí riziko nákazy, píše ECDC.

U České republiky zpráva uvádí, že proočkovanost vyšší než 95 procent v zemi přetrvávala až do roku 2017, nyní už potřebné hranice nedosahuje. Počet osob ve věku mezi 0 a 20 roky, které nejsou plně očkovány proti spalničkám, je v Česku odhadován na 43 052.

Eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis zdůraznil, že spalničky měly být v Evropě vymýceny do roku 2000. "Evropa je však stále daleko od okamžiku, kdy ji bude možné označit za kontinent bez výskytu spalniček. Tato čísla jsou jednoduše nepřijatelná, zvlášť když si uvědomíme, že účinná vakcína proti této nemoci existuje již od 60. let," dodal.