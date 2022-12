Stačí pár vteřin a brýle můžete zahodit: Nejrychlejší laser na světě vyčaruje ostrý zrak během několika vteřin!

Odstranění dioptrií patří mezi nejčastější oční operace u pacientů ve věku od 18 do 40 let. Během ambulantního bezbolestného zákroku se lze zbavit astigmatismu, krátkozrakosti i dalekozrakosti. A díky přístroji nejnovější generace, který je nyní dostupný také pacientům v České republice, trvá zákrok pouhých deset sekund...

Zrak je nejdůležitějším lidským smyslem, protože díky němu vnímáme 80 % okolních vjemů. Lidí s očními vadami však rapidně přibývá a rozostřené vidění je potom zdrojem mnohých komplikací. Odborníci odhadují, že celosvětový výskyt krátkozrakosti, při níž pacienti špatně vidí do dálky, se pohybuje mezi 0,8-2,3 miliardy lidí. Podle australsko-singapurské studie publikované v odborném časopise Ophtalmology má počet pacientů s takzvanou myopií, což je odborný výraz pro krátkozrakost, do roku 2050 vzrůst až na 4 a tři čtvrtě miliardy. To bude odpovídat polovině lidstva! V současnosti v České republice onemocněním trpí přibližně pětina populace.

Bezbolestně, ambulantně a během několika sekund...

Ačkoliv si člověk s dioptrickou vadou automaticky spojí nutnost nošení brýlí či kontaktních čoček, díky pokročilé medicíně již tyto pomůcky pro korekci zraku nejsou zapotřebí. Laser dokáže lidem s astigmatismem, krátkozrakostí či dalekozrakostí vrátit zpět ostré vidění a změnit tím jejich život doslova během pár vteřin. Historie refrakčních operací sahá až do raných 80. let, v České republice se ovšem první laserové korekce očních vad začaly provádět až na počátku "devadesátek". Tehdejší operace takzvaným excimerovým laserem se však s těmi dnešními nedají vůbec srovnávat! Lékař tehdy musel zcela odstranit povrch rohovky a za pomoci laseru odpařit část rohovkové tkáně, aby zlepšil pacientovo vidění. Dorůstání rohovky bylo bolestivé a trvalo několik dní.

Velký posun představovala metoda LASIK, která se k nám dostala v polovině 90. let. "Lasery se stále zdokonalovaly tak, aby byly vůči očím šetrnější a dnes je to opravdu velmi bezpečný způsob, jak se zbavit vybraných očních vad," říká generální ředitel NeoVize Group Petr Kocian, který se rozhodl pro své hlavní oční kliniky v Praze, Brně a Bratislavě pořídit přístroj nejnovější generace. Nejrychlejší laser na světě dokáže pacienty zbavit oční vady během pouhých pár sekund. Navíc při zákroku není porušena rohovka, takže je operace bezbolestná, probíhá ambulantně a pacient jde po jejím skončení domů. Již večer může vykonávat běžné činnosti - třeba sledovat televizi. A po týdnu se může vrhnout i na sport.

Obavy nejsou na místě

"Už nemusím každé ráno po probuzení hledat brýle a řešit, aby mi nespadly při sportování anebo při hraní s mými malými dětmi. Kontaktní čočky mi nevyhovovaly a skla na nose byla zase velmi nepraktická," vysvětluje osmadvacetiletá Jana Novotná, proč se rozhodla pro laserovou operaci. Průběh operace novým femtosekundovým laserem ji příjemně překvapil. "Připadalo mi až neuvěřitelné, jak rychle vše proběhlo. Byla jsem mile překvapená i tím, jak vypadá samotný operační sál a laser," dodává mladá maminka a přiznává, že největší obavy měla z toho, že když při operaci pohne okem a podívá se nesprávným směrem, může dojít k ohrožení zraku. "Tyto obavy nejsou na místě, všechny postupy s femtosekundovým laserem jsou pro zrak dostatečně bezpečné," ujišťuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha, kde mají nejnovější laser v provozu. Postup byl samozřejmě bezpečný už u předchozích verzí laseru, ale nyní se sledování pohybů oka ještě více zdokonalilo a celkový čas operace se zkrátil až o 60 %. Je tak krátký, že pacient nemá ani čas se pohnout nebo se bát, že by neudržel pohled do jednoho místa.

Laser zaručí naprostou přesnost a šetrnost

Jana přiznává, že ji uklidnilo nejen ubezpečení primářky a samotná rychlost operace, ale i pohodlí během zákroku. Přístroj se dvěma robotickými rameny se kromě pokročilých funkcí pyšní i propracovaným moderním designem. Jeho součástí je ergonomické lehátko, k němuž má lékař snadný přístup. Jana si dokonce mohla vybrat i barvu ambientního osvětlení během operace. To vše pomáhá operovaným odbourat případný stres, který mohou někteří lidé pociťovat. A co se během operace vlastně děje? Femtosekundový laser vytvoří drobný řez o velikosti pouhých tří milimetrů. Laser nejnovější generace dokáže vytvořit v rohovce velmi přesné a jemné řezy. Přístroj umožňuje nastavovat jejich průměr, tloušťku, polohu a úhel řezu v širokém rozmezí. "Laser na základě precizních výpočtů separuje přebytečnou tkáň uvnitř rohovky, kterou chirurg z oka odstraní. Nenaruší tak samotný povrch oka, rohovka si díky tomu zachovává svou pevnost a stabilitu," vysvětluje doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno, která patří mezi vybrané evropské oční kliniky, jež nový laser využívají. Změna tvaru rohovky umožní ostré vidění a brýle mohou putovat do koše.

Pomůže lidem s různými očními vadami

Kromě České republiky a Slovenska využívají nový typ laseru například v Německu, Velké Británii, Dánsku či Itálii. Nejrychlejší a nejmodernější laser ocení nejen lidé, které trápí krátkozrakost. Umí odstranit také astigmatismus, což je oční vada způsobená nepravidelným tvarem rohovky. Způsobuje deformované vidění a narušuje vnímání hloubky a prostoru. Často se vyskytuje právě ruku v ruce s krátkozrakostí - a obojí lze odstranit během jedné operace. Nový laser dokáže pomoci i pacientům, kteří trpí poměrně vzácným degenerativním poškozením rohovky zvaným keratokonus. "V první polovině roku 2023 plánujeme odstraňovat za pomoci nového přístroje i dalekozrakost," dodává docentka Skorkovská. Díky novému laseru se zlepšuje dostupnost laserových operací ještě širšímu spektru pacientů.