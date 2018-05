Strašák jménem rakovina. Ročně onemocní devadesát tisíc Čechů

Každoročně onemocní v České republice rakovinou průměrně 90 tisíc lidí. Podle České onkologické společnosti jsou poslední dostupné statistiky v Česku neúprosné. Přitom je důležité, aby Češi stále nepodceňovali prevenci a hlídali svůj životní styl.

"Rakovina je civilizační onemocnění a na nárůstu počtu nových případů se podílí nezdravý životní styl - nedostatek pohybové aktivity, obezita, nezdravé stravovací návyky a složení stravy, nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny, zvýšená konzumace červeného masa, kouření, nadměrná spotřeba alkoholu zejména destilátů, stres. Nelze opominout i znečistěné životní prostředí," uvedl přednosta Onkologické kliniky 1.lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice a ÚVN v Praze Luboš Petruželka.

Zároveň dodal, že pokud by se lidé zaměřili právě na úpravu životního stylu a svého životního prostředí, mohl by se významně snížit výskyt rakoviny - až o 30 procent. Velkým problémem je podle něj neinformovanost společnosti, což dokazuje už jen diskuze o protikuřáckém zákonu. "Úplně se vytratil důraz na výčet všech rizik spojených s kouřením. Nejedná se pouze o rakovinu plic, ale i o nádorová onemocnění v jiných oblastech jejich vzniku, jako jsou nádory hltanu, hrtanu, jícnu, žaludku a dalších," vysvětlil, proč by lidé neměli negativně vnímat snahu o prevenci.

Odborníci se ale shodují, že mezi velké strašáky rakoviny stále patří karcinom prsu. Podle statistik každoročně onemocní rakovinou prsu přes sedm tisíc žen. Ač se lékaři i zdravotní pojišťovny snaží motivovat ženy k preventivním prohlídkám, ročně zemřou kvůli onemocnění téměř dva tisíce žen.

Ženy mají strach

"Je to způsobeno hlavně tím, že se ženy zdráhají dodržovat rytmus preventivních prohlídek," řekl Vít Ulrych z onkologického centra Multiscan v Pardubicích. Podle něj mají ženy pocit, že se jich onemocnění nemůže týkat, anebo se bojí, že nějaký nález ultrazvuk či mamograf skutečně odhalí. Ulrych dodal, že právě léčba malých, pohmatem nerozeznatelných bulek v prsu, které odhalují právě tyto speciální přístroje, bývá velmi úspěšná. "Pravděpodobnost vyléčení je vysoká i díky tomu, že dnešní metody léčby jsou moderní a šetrné," dodal. To potvrzuje i Petruželka, podle kterého je obecně řada zhoubných nádorů při včasném záchytu vyléčitelná.

Pokud si žena nalezne bulku v prsu, nebo v podpaží, doporučuje Ulrych rychle jednat. "Nemoc je ve stadiu, kdy už nesnese odklad," vysvětlil. Následně se tak pro pacientku hledá vhodné řešení a kombinace léčby. Hlavní možností je většinou operace, někdy chemoterapie, hormonoterapie, radioterapie a ve vybraných případech také biologická léčba. Na pozoru by se měly mít i ženy, v jejichž rodině se již stejná diagnóza objevila.

Muže odrazuje vyšetření

Zbystřit by měli také muži, u kterých hrozí rakovina prostaty. Počty nemocných pacientů se neustále zvyšují. Téměř sedm tisíc mužů ročně si vyslechne tuto diagnózu. Pravděpodobnost výskytu onemocnění se zvyšuje s věkem, ale nevyhýbá se ani mladším mužům. Velkým problémem podcenění prevence bývá fakt, že muže často odrazují způsoby vyšetření.

"Díky moderním přístrojům, které jsme v posledních letech pořídili, našim dlouhodobým zkušenostem a novým kombinacím metod, jsme v léčbě nádoru prostaty stále úspěšnější. Léčba rakoviny prostaty radioterapií, tedy zářením, se v uplynulých letech posunula významně dopředu. Pokročilé formy radioterapie totiž šetří více zdravé tkáně v okolí prostaty a tím klesá výskyt nežádoucích účinků léčby," uvedl Ulrych.

Podle Petruželky nyní žijeme v době, kdy je většina včasně diagnostikovaných zhoubných nádorů vyléčitelná, nicméně stále platí, že úplná vyléčitelnost je v nedohlednu. "Bohužel stále existují onemocnění, kde léčba selhává ve vysokém procentu. Ukazuje se, že každé onemocnění je z molekulárně genetického pohledu unikátní a totéž se týká i samotného pacienta, který je z klinického pohledu unikátní," uvedl Petruželka.

Pomoc v podobě screeningu

Pro úspěšné vyléčení rakoviny je proto podle něj nejlepší záchyt onemocnění v raném stadiu bez projevů onemocnění. K tomu slouží takzvané screeningové programy pro časný záchyt karcinomů prsu, tlustého střeva a konečníku a gynekologický screeningový program.

"Za nejdůležitější považují screeningový program pro odhalení nádorů tlustého střeva a konečníku, který jako jediný umožňuje snížit i počty nových onemocnění odstraněním střevních polypů. Podporu by si zasloužil i program k časnému odhalení rakoviny plic u rizikových jedinců pomocí nízkozátěžového rychlého CT vyšetření. Nicméně naše žádosti o podporu pilotní studie, která by měla potvrdit přínos, zůstaly bohužel bez odezvy," uzavřel Petruželka.