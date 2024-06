Studie prozradila, jak udržujeme domácnosti s našimi mazlíčky

Chlupatí mazlíčci jsou nedílnou součástí života mnoha domácností po celém světě. Podle nedávného průzkumu vlastní zvíře více než polovina Čechů. Zatímco někteří majitelé nechávají své psy a kočičky na zahradě, jiní se s nimi neváhají dělit o své ložnice, a dokonce i postele. Jak se nejlépe zbavit chlupů, které jsou ukryty v pelíšcích, v ložnici i roztroušené po celém bytě či domě?



Vztah člověka a zvířátka přináší řadu pozitiv. Je například prokázané terapeutické působení psů, jež se etablovalo do směru, označovaného jako canisterapie. Bývá součástí rehabilitace, pomáhá při psychických poruchách. Nejen speciálně vycvičený pes může lidem pomáhat, i "obyčejný hafan" rozveselí domácnost - proto je přirozené, že na oplátku se mu jeho pán (či paní) snaží oddanost oplácet svou péčí. Pro mnoho domácností se pes nebo kočka zkrátka stávají nepostradatelným členem rodiny.



Nejvíce lidí má doma psa nebo kočku

Studie technologické společnosti Dyson, která se zaměřovala na zkoumání úklidových návyků majitelů domácích mazlíčků, zjistila, že v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky (takzvaný region EMEA) má zvířátko každá druhá domácnost. Nejinak je tomu i v České republice, kde podle tohoto výzkumu vlastní nějaké zvířátko 54 % respondentů. Nejčastěji se jedná o psa (55 %), kočku (46 %), téměř každý pátý dotázaný dokonce vlastní obojí. Následují rybičky (11 %), pták (11 %), králík (8 %) a křeček (5 %).



Pejska nechává spát v posteli třetina Čechů, kočičku téměř polovina

Nejčastěji lidé pro spaní psů pořizují pelíšky (celosvětově 63 %), někteří majitelé si ale berou svého mazlíčka do ložnice nebo dokonce do vlastní postele. Nejbenevolentnější jsou v tomto ohledu severské národy - Finové a Švédové. Ale i Češi neváhají své chlupáče na noc vpouštět do útulného prostředí ložnice - 30 % majitelů u nás nechává psa spát v ložnici na podlaze a 34 % ve vlastní posteli. A u kočiček je to ještě více! 32 % Čechů nechává spát kočku v ložnici na podlaze a 47 % si ji bere do postele.



Srst je možné vyčesávat nástavcem na vysavač

Vyčesávání srsti patří neodmyslitelně k péči o chlupaté mazlíčky a jejich pravidelné hygieně. Zatímco celosvětově vyčesává svého domácího mazlíčka každý týden téměř polovina páníčků, v České republice je to pouze jedna čtvrtina - u pejsků 24 % a u koček 28 % majitelů. Polovina Čechů vyčesávání bere jako pravidelnou rutinu, ostatní vyčesávají jen když pejsek či kočička silně líná, přijdou špinaví z pobytu venku, anebo když chtějí, aby byl jejich čtyřnohý kamarád v pohodě. Nejčastěji lidé k tomuto účelu používají kartáč či hřeben. Majitelům zvířátek může usnadnit práci také speciální nástavec, který se připojí na vysavač, takže veškeré chloupky míří přímo do útrob přístroje. Navíc díky této jednoduché proceduře můžete snadno odstranit alergeny, jako jsou pyly, které po procházce ulpívají na srsti vašeho miláčka. Zároveň nástavec odstraňuje odumřelé kožní buňky a zlepšuje tak kvalitu srsti. Například společnost Dyson nabízí tento speciální vysavačový nástavec, který lze nastavit pro různou délku srsti, takže se hodí pro středně dlouhou i dlouhou srst. Této možnosti využívá ovšem jen 8 % českých respondentů.



Zvířátka mohou přenášet písek, prach i alergeny

Motivací pro vyčesávání je pro majitele chlupatých zvířátek nejen pohoda jejich mazlíčků, ale také udržování domova v čistotě. Z jejich srsti chtějí kromě přebytečných chlupů odstranit také části písku a zeminy (48 %), vlasy (33 %), prach (37 %), bakterie (30 %) a viry (20 %), části kůže (28 %), roztoče domácího prachu (25 %) a výkaly roztočů (21 %), pyl (22 %) či zbytky jídla (19 %). To vše mohou ve své srsti zvířata ukrývat a následně roznášet po bytě. Proto je velmi důležité v domácnostech s mazlíčky pravidelně vysávat - nejde totiž jen o roztroušené chlupy, ale i další nečistoty, které zvířata mohou přinášet zvenčí, anebo je nosit z jedné místnosti do druhé, jelikož více než polovina Čechů v prostoru domu či bytu neomezuje pohyb svých psů a koček. Zejména jejich pelíšek je pak "líhní" chloupků, nečistot a mnohdy i s nimi spojených alergenů.



Dokonale čistý pelíšek, gauč i autosedačka

Neodmyslitelným pomocníkem pro domácnosti s pejsky, kočičkami a jinými chlupáči je kvalitní vysavač, díky němuž jednoduše udržíte pořádek. Ideální je pro tento účel bezkabelový přístroj, který můžete mít stále po ruce, a navíc se během jednoho kliknutí promění v ruční vysavač. Důležitý je přitom vysoký výkon, aby opravdu důsledně vysál všechny nečistoty. Například motor vysavače Dyson Gen5detect Absolute se točí rychlostí 135 tisíc otáček za minutu a vytváří tak výkonné sání. Celostrojová filtrace HEPA zachytí 99,9 % částic o velikosti pouhých 0,1 mikrometru, včetně virů. Jeho součástí je i speciální hubice s kónickým kartáčem, na kterém nezůstávají namotané vlasy a vlákna, což ušetří složité čištění. Snadno a rychle odstraňuje chlupy z pelíšků, gaučů, autosedaček i schodů.