Studie testuje na lidech možnost opětovné nákazy covidem-19

Britští vědci v pondělí spustili unikátní studii, při které cíleně vystaví riziku nákazy covidem-19 dobrovolníky, kteří již dříve nemoc prodělali, a budou zkoumat jejich imunitní reakci. Cílem je zjistit, zda je možná opětovná nákaza. Británie se v únoru stala první zemí na světě, která tyto testy na dobrovolnících pro covid-19 povolila, píše agentura Reuters.

"Informace z této práce nám umožní navrhnout lepší vakcíny a léčbu a také pochopit, zda a jak dlouho jsou lidé chráněni poté, co covid prodělali," uvedla vakcinoložka z Oxfordské univerzity Helen McShaneová, která vede tuto studii. Práce podle ní také přispěje k pochopení, zda imunitní reakce může člověka ochránit před opětovnou nákazou.

V první fázi pokusů budou vědci hledat nejnižší možnou dávku koronaviru, která by spustila replikaci viru u nejméně 50 procent testovaných, u kterých by ale byly mírné nebo žádné příznaky nemoci. Druhá fáze, která začne v létě, infikuje jinou skupinu dobrovolníků dávkou o objemu nalezeném během první fáze.

Do první etapy se zapojí 64 dobrovolníků od 18 do 30 let, kteří prodělali covid-19 v posledních třech měsících. Vědci je vystaví nákaze původním kmenem SARS-CoV-2 a nikoliv jedné z mutací. Poté čeká dobrovolníky 17 dní v karanténě, během které budou pod dohledem zdravotníků. Pokud by se u někoho vyskytly symptomy, lékaři jim podají přípravek firmy Regeneron, který by zabránil zhoršení nemoci.

Podobná studie se v Británii uskutečnila již v únoru. Infikováni byli ale lidé, kteří se předtím koronavirem nenakazili. V pondělí zahájený výzkum se zaměřuje na možnost opětovné nákazy, což přispěje podle vědců k hlubšímu pochopení imunitní reakce lidského těla na koronavirus. Vědci v minulosti tento typ studií infikováním dobrovolníků používali pro výzkum a vývoj očkování například proti malárii, chřipce, tyfu nebo choleře, píše Reuters.