Světový týden zeleného zákalu je vyhlášen od 10. do 16. března

Oko a jízdní kolo mají jednu věc společnou: vyžadují pro svou funkci a bezpečnost správné hodnoty vnitřního tlaku. Světový týden zeleného zákalu (glaukomu) je letos vyhlášen od 10. do 16. března a upozorňuje na rizika onemocnění zeleným zákalem. Jedná se o společný projekt Světové glaukomové asociace a Světové asociace pacientů s glaukomem.

Zvýšený nitrooční tlak je rizikovým faktorem pro rozvoj zeleného zákalu. Zelený zákal je skupina onemocnění, při kterých dochází k postupnému zhoršování zraku v důsledku poškození zrakového nervu. Příčina onemocnění není jednoznačná. Včasná diagnóza a správná léčba dokáže oddálit zhoršování zrakových funkcí a zabránit tak slepotě.

Přibližně 60 milionů lidí na celém světě žije s glaukomem (zeleným zákalem). V roce 2020 se odhaduje výskyt tohoto onemocnění až na 76 milionů . Až 50 % lidí o své nemoci ani neví. Zákeřnost zeleného zákalu spočívá hlavně v tom, že člověk může přijít až o 40 % zraku, aniž cokoliv zpozoruje. V současné době dosahuje celosvětově počet lidí, kteří oslepli následkem glaukomu, 4,5 milionu. V České republice bylo v roce 2017 ambulantně léčeno 367 323 pacientů se zeleným zákalem.

Pravidelné oční kontroly

Nejčastější formou glaukomu je primární glaukom s otevřeným úhlem. Tento typ zákalu nemusí dělat pacientovi dlouho žádné potíže, a proto bývá odhalen až v pokročilém stadiu. Důležité jsou pravidelné oční kontroly.

Jak pacient pozná, že mu hrozí riziko zeleného zákalu? Jaké jsou varovné signály?

"Glaukom je onemocnění velmi zrádné. Jeho příznaky jsou většinou plíživé a nedávají o sobě vědět. Odhalit se dá jen při lékařském vyšetření. Existují však určité rizikové faktory. Mezi faktory, které nikdo z nás nemůže ovlivnit, patří stárnutí, a to konkrétně věk nad 40 let, genetická dispozice (pozitivní rodinná anamnéza) a rasa (glaukom se obecně vyskytuje ve větší míře u Afroameričanů). Rizikové faktory, které do určité míry ovlivnit můžeme, jsou zejména nitrooční tlak, stres, emoční výkyvy a cukrovka," uvádí MUDr. Marek Fichtl, lékař Oční kliniky 1. LF UK a VFN Praha a předseda České glaukomové společnosti.

Možnosti léčby

Současné možnosti léčby zůstávají v podstatě tři - a to léčba farmakologická (zejména oční kapky), laserová a klasická chirurgie. V oblasti očních kapek je patrný trend používání takzvaných fixních kombinací ("dva léky v jednom") a používání kapek bez konzervačních látek. Tím se stává farmakologická léčba pro pacienty s glaukomem jednodušší, méně obtěžující a bývá lépe snášena. Objevují se také stále nové moderní mikrochirurgické techniky, nástroje a implantáty.

Velice důležitá je však prevence. Pravidelné vyšetření je zásadní k zachycení zeleného zákalu a k předcházení nevratných změn. Každý ve věku 40 let a více by měl absolvovat pravidelné a detailní oční vyšetření minimálně každé 3-4 roky.