Tampon, kloktání nebo sliny? Laboratoře AeskuLab výrazně mění odběrové metody, výtěr z nosohltanu již nebude překážkou

Počet potvrzených případů koronaviru v Česku znovu překročil desetitisícovou hranici. V úterý testy odhalily 10 883 nakažených, to je zhruba o 3100 méně než... více

Ministerstvo školství

Plán návratu žáků do škol by se mohl vyjasnit koncem týdne

Plán návratu žáků do škol by mohl být znám koncem tohoto týdne. Vyplývá to z vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové. více