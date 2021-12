Telemedicínská aplikace MEDDI poskytuje služby, které si veřejnost přeje

Podle výzkumu, který uskutečnila 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, by většina veřejnosti uvítala možnost využívat telemedicínu při komunikaci se svými lékaři. Nejvíce by lidé využili možnost online objednání a také sdílení své zdravotní dokumentace s lékaři. Přesně tyto možnosti nabízí aplikace MEDDI, kterou vyvinula česká společnost MEDDI hub, a.s.

Aplikace MEDDI umožňuje bezpečné spojení pacienta a lékaře prostřednictvím video hovoru nebo chatu, který je šifrovaný na obou stranách komunikace. To znamená, že pouze lékař a pacient mají přístup ke sdíleným informacím. V aplikaci se uživatelé také snadno objednají k lékaři nebo si od lékaře zajistí potřebná potvrzení, vystavení receptu nebo žádanky. Lékař má díky MEDDI přístup k zdravotním informacím pacienta, jeho lékovým a očkovacím záznamům a může si snadno zakládat nové pacienty do e-kartotéky. Aplikace mu také umožňuje rychle a efektivně s pacienty komunikovat, nahlížet do jejich záznamů, vyřizovat jejich požadavky a uzavírat případy se zasláním lékařské zprávy emailem.

"Naším cílem je dát lidem jednoduchý nástroj, který jim dá možnost mít svého lékaře neustále při sobě, v jejich mobilním telefonu," říka Jíří Pecina, který za aplikací MEDDI stojí. "Lékařům naše řešení dává možnost automatizovat procesy a odlehčit si od administrativy, která jim může zabírat čas na úkor pacientů," dodává. V současné době je v aplikaci zaregistrováno již více než 4 700 praktických lékařů, pediatrů a dalších specializací. Aplikaci také mohu používat pacienti Masarykova onkologického ústavu.

Podle průzkumu se část veřejnosti obává, že jsou pro ně podobné aplikace složité nebo mají strach, že jejich zdravotní informace nebudou dostatečně zabezpečené. "Aplikaci jsme stavěli tak, aby ji dokázal ovládat opravdu každý. Práce s ní je snadná, intuitivní a rychlá a při testování jsme se přesvědčili, že ji mohou používat všechny věkové kategorie," vysvětluje Jiří Pecina. Aplikace je také zabezpečená proto úniku dat šifrováním a klient si také sám volí, které dokumenty zpřístupní kterému lékaři. "Komunikace mezi lékařem a pacientem probíhá pouze v rámci aplikace a nevyužívá služeb třetích stran jako je Skype nebo Whatsapp," zdůrazňuje Jiří Pecina.

Společnost MEDDI hub a.s. je také členem Aliance pro telemedicínu, digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb a intenzivně se v této problematice angažuje.