Tradiční evropská medicína pomůže přesně tam, kde je jí potřeba – zahrnuje kuchyni, pohyb i duchovní rozměr

Možná jste se s ní ještě nesetkali, ale v žilách Evropy proudí starobylý léčebný systém, který si pomalu získává zpět své dřívější uznání. Tradiční evropská medicína (TEM) není jen o bylinkách, jak by se mohlo zdát. Je to komplexní přístup ke zdraví, zakořeněný v respektu k přírodě, znalosti lokálních zdrojů a celostním pohledu na člověka. A co je nejdůležitější, TEM je oficiálně uznána UNESCO jako součást nehmotného kulturního dědictví lidstva.

"Na rozdíl od moderní medicíny, která se často zaměřuje na potlačení symptomů, usiluje Tradiční evropská medicína o obnovení rovnováhy v celém organismu. Využívá k tomu osvědčené zdroje poznání, kdy byl člověk vnímán jako celek. Propojuje tak fyzické zdraví s psychickou pohodou a rozvíjí naši spiritualitu." vysvětluje podstatu TEM Mgr. Pavla Vacková, první česká lektorka Tradiční evropské medicíny v České republice. Základem TEM je individuální přístup, který zohledňuje specifika každého člověka, jeho životní styl, prostředí i konstituci.

Jednoduše si představte, že byste měli po ruce osvědčené recepty a rady, jak si každý den udržet zdraví a pohodu. Přesně to vám TEM nabízí. Staví na jednoduchých principech, které však mají hluboký význam pro jednotlivce. Vnímá člověka jako jednotu těla, duše i mysli. Zaměřuje se přitom na rovnováhu ve všech oblastech života. Dbá na prevenci zdraví více než na léčbu nemoci a upřednostňuje lokální zdroje a byliny. Pavla Vacková uvádí příklad "V TEM se neptáme, jestli je tymián vhodný při nachlazení, ale ptáme se: Jak mám užívat tymián při nachlazení právě já? Studený nebo teplý? Obklad, tinkturu nebo odvar? Již samotné porozumění principům TEM přináší úlevu, protože nás učí činit nápravné kroky."

Protože se TEM zabývá zdravím ve všech jeho aspektech, čerpají terapeuti Tradiční evropské medicíny z bohaté studnice znalostí předávaných po staletí. TEM nejsou jen herbáře nebo sbírka receptů, ale spíše komplexní návod na zdravý životní styl. Do něj patří strava, kterou už Hippokrates prohlásil za lék, dále nepřeberné množství balneologických a manuálních technik, pohyb a kulturně-spirituální dimenze. Důležité jsou také životní a přírodní rytmy.

Z evropské historie víme, že nejcennější dovedností nebylo vyléčit nemoc, ale vůbec do ní neupadnout. Proto nám tradiční evropská medicína nabízí praktické nástroje pro prevenci, posílení imunity a budování odolnosti vůči stresu. Pomáhá chronicky nemocným, pacientům, jimž konvenční medicína nemá co nabídnout nebo lidem, kteří si přejí zůstat zdraví. V hektickém světě plném technologií a umělých stimulů nám TEM připomíná moudrost našich předků a obrací nás zpátky k přirozené vitalitě, která je nenahraditelná v každé době.

"Hledáte-li cestu k hlubšímu pochopení sebe sama a k trvalé rovnováze, může vám Tradiční evropská medicína otevřít dveře do světa plného moudrosti a uzdravení. Objevíte opravdové poklady skryté v srdci Evropy a naleznete v sobě propojení s přírodou a s vlastními kořeny." Shrnuje Pavla Vacková.