Třetí dávky zesměšňují spravedlivý přístup k vakcínám proti covidu-19

Světová zdravotnická organizace (WHO) opět vyzvala bohatší země, aby darovaly přebytečné proticovidové vakcíny chudším státům místo přeočkování svých obyvatel třetí dávkou. Ředitelka WHO pro Afriku Matshidiso Moetiová uvedla, že posilující dávky jsou výsměchem rovnému přístupu k očkovacím preparátům, jelikož některé africké země stále zápasí s jejich nedostatkem. Informoval o tom list The New York Times.

Afrika svým očkovacím tempem zaostává za ostatními kontinenty, plně naočkována jsou tam jen dvě procenta z 1,3 miliardy obyvatel. Přestože dodávky vakcín v poslední době zrychlily, africké státy jich stále nemají dost, uvedla Moetiová.

"Rozhodnutí některých zemí podávat třetí dávku ohrožuje vyhlídku lepších zítřků v Africe," řekla ředitelka africké sekce WHO, podle které se tento krok vysmívá spravedlivému přístupu k vakcínám.

WHO na začátku srpna požádala o moratorium na podávání třetích dávek alespoň do konce září, aby se uvolnily preparáty pro nízkopříjmové země. Několik států ale uvedlo, že tak dlouho nechtějí čekat.

Spojené státy chtějí začít s přeočkováním od 20. září. Americké zdravotní úřady doporučily všem Američanům naočkovaným vakcínami proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, aby si nechali dát třetí dávku. Prezident USA Joe Biden a jeho žena Jill uvedli, že se sami nechají přeočkovat.

Očkování třetí dávkou schválil také Izrael, kde posilující dávku obdrželo přes milion lidí, nebo Rakousko, kde má přeočkování teprve začít. Podobný krok plánují Francie či Německo. Česko chce o případném očkování třetí dávkou rozhodnout do konce srpna.

Afrika dosud zaznamenala přes 7,3 milionu případů nákaz koronavirem SARS-CoV-2 a zhruba 184.000 úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19, uvádí WHO. Narůstající počty nakažených registruje nyní více než dvacítka afrických zemí.

Podle expertů za přírůstky stojí šíření nakažlivější mutace delta. Moetiová upozornila, že mohou vznikat další nakažlivější varianty koronaviru, a bohatší země by proto měly přebytečné dávky namísto přeočkování darovat.