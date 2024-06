Účinná prevence a moderní terapie zlepšují prognózu pacientů s rakovinou prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů, její výskyt se za posledních dvacet let ztrojnásobil. V současné době postihuje kolem 80 tisíc pacientů, jejichž průměrný věk je 73 let. Přestože se jedná o závažnou diagnózu, účinná prevence a moderní medicína přinášejí výrazné zlepšení prognózy i kvality života pacientů. Podle projektu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) "Inovace pro život 2" se díky moderní léčbě prodlužuje délka života i u pacientů ve čtvrtém stadiu rakoviny prostaty, kdy se nádor již rozšířil mimo prostatu do regionálních lymfatických uzlin nebo jiných orgánů, zejména kostí.

Kvalitní diagnostika je klíčem k úspěšné léčbě rakoviny prostaty, protože včasně zachycená onemocnění bývají léčitelná. "I přes lepší diagnostiku však až 20 procent případů rakoviny prostaty stále zachycujeme až v pokročilém stadiu," říká děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesor Marek Babjuk. Každý rok je diagnostikováno téměř deset tisíc nových pacientů, z nichž většina přichází v raných stadiích nemoci. Přibližně tisíc pacientů ročně je však zachyceno až ve čtvrtém stadiu, nebo do něj vstoupí v důsledku progrese nebo relapsu onemocnění.

Léčba rakoviny prostaty se v posledních letech zásadně změnila. "Tam, kde se onemocnění rozšíří mimo prostatu, musíme léčit celkově. Objevila se celá řada novinek a nových postupů, které de facto umožňují pacientům dlouholeté přežití s velmi dobrou kvalitou života," vysvětluje profesor Babjuk. Nové léčebné metody jsou šetrnější a více přizpůsobené individuálním potřebám pacientů.

Pacienti v nejpokročilejším stadiu rakoviny prostaty jsou léčeni nejmodernějšími přípravky v tzv. komplexních onkologických centrech. "Hovoříme o tzv. centrové léčbě, která je dnes předepisována více než 2 500 pacientům. K dispozici je více než sedm moderních léků, které významně přispěly k nárůstu pětiletého přežití pacientů," říká David Kolář, výkonný ředitel AIFP. Nejvíce pacientů se léčí v centrech v Praze, Jihomoravském a Plzeňském kraji, zatímco v kraji Středočeském a Karlovarském tato centra chybí a pacienti musí za léčbou dojíždět.

Léčba v těchto centrech přináší nejen prodloužení života, ale také snížení rizika akutní hospitalizace a operací. "Onkologie je nejlepší obor medicíny, protože pokrok můžete sledovat každý den. Rakovina prostaty není výjimka. I když někteří pacienti přicházejí pozdě, prodlužuje se jejich dožití a kvalita života zůstává vysoká," říká Michaela Tůmová z pacientské organizace STK Pro chlapy.

Náklady na centrovou léčbu rostou s počtem pacientů. V roce 2022 přesáhly 800 milionů korun. "Náklady na léčbu jednoho pacienta však v uplynulých letech postupně klesaly na aktuálních 313 tisíc korun. Díky centrové léčbě také dochází ke snižování dalších nákladů na zdravotní péči, zejména díky sníženým hospitalizacím," vysvětluje David Kolář.

V České republice se centrovou léčbou, tedy léčbou nejmodernějšími léky ve specializovaných centrech, léčí přes 126 tisíc pacientů. Tato léčba je nejčastěji využívána u pacientů s neurologickými, oftalmologickými nebo onkologickými nemocemi. V současnosti mají pacienti přístup až k 295 lékům, která pozitivně ovlivňují délku života, zkracují hospitalizace a snižují čerpání sociálních dávek.

"Společně s rozvojem moderní medicíny a současným zdravotnickým systémem, který většinu inovativních léků řadí mezi centrové, lze očekávat další růst tohoto segmentu. Řešení mohou přinést nové risk-sharingové platební modely nebo decentralizace vybraných léčiv mimo specializovaná centra," uzavírá David Kolář.