Úklid s rizikem. Čisticí prostředky škodí stejně jako cigarety!

Pravidelné používání čisticích prostředků na úklid domácnosti je stejně škodlivé, jako byste vykouřili krabičku cigaret denně, říkají výsledky nové studie. Informaci uvedl britský server The Independent.

Čisticí prostředky mají podle výzkumu publikovaném v odborném časopise Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, kterého se v průběhu posledních dvaceti let zúčastnilo 6235 mužů a žen, stejně škodlivé účinky na naše plíce jako cigarety.

Účinky trpí zejména ženy, u nichž byly objeveny různé zdravotní problémy. Funkce jejich plic po deseti až dvaceti letech pravidelného používání čisticích prostředků, ať už v práci, nebo doma, začaly oslabovat.

"Zatímco krátkodobé účinky čisticích prostředků na projevy astmatu jsou stále lépe zdokumentovány, u dlouhodobých účinků zatím nemáme dostatek znalostí. Obávali jsme se, že takové chemikálie už jen tím, že způsobují malé poškození dýchacích cest den co den, rok co rok, mohou urychlit pokles správných plicních funkcí, ke kterým dochází s přibývajícím věkem," řekl k výzkumu jeho vedoucí, profesor Cecile Svanes z Bergenské univerzity.

Participanti byli dotázáni, zdali u čisticích prostředků používali spíše rozprašovače, nebo tekutiny. Vědci předpokládali, že účinky rozprašovačů budou mít na zdraví horší vliv, výsledky však ukázaly prakticky nulové rozdíly.

Měření plicních funkcí probíhalo na základě toho, kolik participanti museli nuceně vydechnout vzduchu během čištění. Tento údaj byl potom porovnán s informacemi, jak často účastníci výzkumu čisticí prostředky používají.

Vědci nakonec došli k výsledku, že množství vydechovaného vzduchu se snížilo více u žen než u mužů. Nicméně k tomuto zjištění dodali, že se na výzkumu podílelo značně méně mužů, tudíž že výsledky jsou v tomhle ohledu do určité míry limitované.