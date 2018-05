V Americe se "nerodí" děti. Kariéra má u žen přednost

Ve Spojených státech se rodí nejméně dětí za posledních 30 let. Podle expertů je důvodem zejména fakt, že ženy odkládají mateřství, uvedla britská zpravodajská stanice BBC. Celkem se loni v USA narodilo asi 3,85 milionu dětí, což je nejméně od roku 1987. Poklesl zejména počet dětí narozených dívkám a ženám do třiceti let.

Snižující se porodnost je ve vyspělých zemích běžná. Zatímco počet porodů u mladých Američanek loni poklesl, zvýšil se naopak počet dětí, které se narodily ženám mezi 40 a 44 lety. Podle amerického statistického úřadu rovněž poklesla takzvaná úhrnná plodnost. Američanky mají průměrně 1,76 dítěte, což je nejméně od roku 1978.

Podle Donny Strobinové z Univerzity Johna Hopkinse ženy často odkládají mateřství kvůli práci. "Ženy jsou stále vzdělanější, jsou v zaměstnaneckém poměru a chtějí pracovat na své kariéře," uvedla Strobinová. "A vzhledem k neexistenci politiky, která by pracujícím ženám umožnila udělat si po porodu na nějakou dobu pauzu, bude tento trend odkládání mateřství nejspíš pokračovat," dodala.

USA jsou jedinou vyspělou zemí na světě, kde pojem mateřská dovolená v praxi neexistuje. Matky mají po narození dítěte nárok na 12 volných, ale neplacených týdnů. Některé americké státy, například Kalifornie, ovšem mateřskou dovolenou financují z vlastních zdrojů. V Česku trvá placená mateřská dovolená 28 týdnů.