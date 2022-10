V sychravém počasí vsaďte na med. Posiluje imunitu a ničí viry i bakterie

Bylinkový čaj s medem je starý a osvědčený lék na rýmu a nachlazení, na který lidé spoléhají už stovky let. Moudrost našich předků ovšem obstojí i v dnešní době. Moderní výzkumy totiž potvrzují, že v medu je skutečně obrovské množství zdraví prospěšných látek, které pomáhají tělu bojovat s nemocemi a celkově zlepšují imunitu.

S příchodem podzimu a sychravým počasím se pojí i větší výskyt rýmy a nachlazení. Organismus je náhlou změnou oslabený a vůči nemocem je zranitelnější. Se zkracujícími se dny a často zataženou oblohou nám chybí slunce a tělo má méně vitaminu D, který je pro stabilní imunitu zásadní.

Řada lidí si neuvědomuje, že "obyčejný" med, který mají doma je vlastně ohromně cenný prostředek v boji s nemocemi. V jeho složení najdeme mnoho vitaminů, enzymy důležité pro obnovu imunitního systému, 13 druhů aminokyselin a minerální látky.

"Med dále obsahuje desítky stopových prvků a látek s antibakteriálními účinky. Všechny součásti jsou přitom ve formě dobře stravitelné pro lidské tělo, takže z medu náš organismus vytěží maximum," popisuje Lukáš Pleva z medové farmy Pleva.

Tlumí bolest v krku

Med díky svému složení i lepivé konzistenci přináší při nachlazení úlevu od bolesti v krku a pomáhá v boji s virovou nákazou. Doporučuje se také pro zmírnění kašle, rozpuštěný v teplém mléce nebo smíchaný s cibulovou šťávou.

Kromě akutních chorob dýchacích cest je lžička medu dobrá také jako preventivní opatření pro posílení imunity. Její správné fungování je totiž přímo závislé na stavu trávicí soustavy, protože se zde nachází množství prospěšných bakterií, které vytvářejí naši obranyschopnost. Med se doporučuje užívat při zácpě, žaludečních vředech či onemocnění žlučníku. Podporuje hladký průběh trávení a vstřebávání živin z potravy.

Prospívá zdravému spánku

Med mimo jiné obsahuje i hořčík a přispívá tak ke zklidnění a uvolnění těla a zdravému spánku, který je úspěšný boj s nemocí také zásadní. "Teplé mléko s medem před spaním udělá lepší službu než drahé léky, které navíc mohou dráždit žaludek. Med je skvělý přírodní prostředek na zklidnění nervové soustavy a zdravý spánek," doplnil Lukáš Pleva.

Abychom látky v medu obsažené mohli skutečně využít na maximum, měli bychom se vyvarovat několika častých chyb. Sklenici je dobré uchovávat pevně uzavřenou, na suchém místě a mimo sluneční světlo. Med nabíráme vždy čistou lžící, aby se do něj nedostaly nečistoty, které by mohly zkrátit jeho životnost. Pokud však med používáme denně nebo téměř denně, tak ho dřív vypotřebujeme, než by se stihl zkazit. Naopak cenné látky v medu nezničíte ani jeho přidáním do horkého čaje. Krátkodobě totiž vyšší teplota medu neškodí. Tak na zdraví!