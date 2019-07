V tropických dnech je třeba více pít i zvýšit příjem vitaminů

V tropických teplotách, které se nyní vrátily do České republiky, je podle odborníků nejen nutné více pít, ale také myslet na větší přísun vitaminů a minerálů. Obezřetní by při vysokých venkovních teplotách lidé měli být i při oblíbeném letním grilování, řekla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) Naďa Chattová.

"Ve vysokých teplotách by lidé měli myslet na to, že tělo potřebuje větší množství tekutin i minerálů. Množství tekutin se přitom odvíjí od hmotnosti člověka," uvedla Chattová. Podle nutriční terapeutky FNO Žanety Vařechové si potřebný přísun tekutin lze spočítat podle jednoduchého vzorce. Běžně by na kilogram tělesného hmotnosti mělo připadnout zhruba 30 mililitrů tekutin. "V případě horka přidejte ještě deset mililitrů. Například sedmdesátikilogramový člověk by měl tedy v horku vypít 2,8 litru tekutin, ideálně vody," uvedla Vařechová.

Podle ní je optimální, aby nápoj měl pokojovou teplotu. Pít je nejlepší v malých dávkách po celý den, nikoliv až při pocitu žízně. Vařechová dodala, že ideální je voda s malým množstvím citronu, případně máty.

Nutriční terapeutka Martina Sivková uvedla, že při vysokých teplotách je rovněž potřebné zvýšit příjem vitaminů a minerálů. "Nemyslím tím samozřejmě, že vypijete 1,5 litrové balení minerální vody najednou. To určitě ne, ale v lékárnách je dostatek přípravků, buď v tabletách nebo rozpustných prášcích, které doporučenou denní dávku hořčíku doplní," uvedla Sivková.

Pozornost by lidé podle nutričních terapeutů měli věnovat také stravě. Například maso upravované na přímém ohni je těžce stravitelné. "Zdraví prospěje elektrická nebo plynová forma grilování a rozhodně maso předem nenakládat do tuku," řekla vedoucí Odboru léčebné výživy a stravování FNO Jaroslava Jaššová. Podle ní je ideální maso z grilu doplnit čerstvou zeleninou a celozrnným pečivem.

Vhodné je podle odborníků jíst pravidelně pětkrát denně. Ke každému jídlu je potřeba přidat sklenici vody. Ovoce je ideální jíst dopoledne.