Válka není pro děti takové riziko jako špatná voda

Děti mladší patnácti let jsou ohroženy smrtí kvůli znečištěné vodě trojnásobně víc než vlivem ozbrojených konfliktů ve světě. Uvedl to v pátek ve své zprávě Dětský fond OSN (UNICEF). Nejzranitelnější jsou děti do pěti let, které jsou ohroženy dvacetinásobně víc nemocemi než násilím.

Výzkum UNICEF se zaměřoval na následky znečištění vody a nedostatečné hygieny v šestnácti zemích světa postižených ozbrojenými konflikty, mimo jiné v Afghánistánu, Jemenu nebo Barmě. V letech 2014 až 2016 bylo v těchto státech evidováno 85 000 případů dětských úmrtí na průjmová onemocnění v důsledku znečištěné vody a zanedbané hygieny. Při ozbrojených konfliktech tam ve stejné době zahynulo 31.000 dětí.

Nemoci trávícího traktu, které vyvolávají dehydrataci a vyčerpání organismu, jsou v těchto státech druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí do pěti let. V Jemenu, který byl postižen jednou z nejhorších epidemií cholery v posledních letech, tvořily třetinu úmrtí děti do pěti let.

V ozbrojených konfliktech je nebezpečí smrti na průjmová onemocnění mnohem vyšší, protože děti nevyhledávají zdroje pitné vody z obavy před zastřelením nebo sexuálním útokem, uvedl UNICEF. Prameny bývají častěji zničeny nebo kontaminovány.