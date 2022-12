Vánoční přípravy jsou v plném proudu: Dávejte při nich pozor na svůj zrak!

Velký úklid, výzdoba domu, strojení stromku, výprava za nákupem dárků... Je toho tolik, co je potřeba zvládnout, než nastane Štědrý den. V předvánočním shonu ale můžete kvůli neopatrnosti snadno ohrozit svůj zrak. Jak předejít (ván)očním kalamitám?

Vyvarujte se předvánočních úrazů!

Věděli jste, že nejčastější příčinou zranění očí je nedostatečná korekce oční vady? "Třetina lidí s dioptrickou vadou mívá chvílemi rozostřené vidění, zhoršené vnímání hloubky prostoru a nedokáže pořádně odhadovat vzdálenosti," varuje MUDr. Eva Jerhotová z Oční kliniky NeoVize Praha. Špatně korigovaná vada pak může vést k úrazům. "Během vánočního úklidu mi nešťastně spadly brýle a rozbily se. Vzala jsem si proto náhradní, jenže ty už neodpovídaly mým současným dioptriím. Řekla jsem si ale, že lepší tyto staré než žádné - a pokračovala jsem v úklidu," vypráví pětačtyřicetiletá Lenka. "Při věšení světýlek jsem si stoupla na židli, jenže jsem špatně odhadla vzdálenost a zřítila jsem se. Skončilo to zlomenou rukou a zkaženými Vánoci," dodává Lenka. Oční lékaři proto doporučují nechat si zhotovit dvoje brýle, aby měl člověk funkční náhradní. Zároveň nepodceňujte pravidelné prohlídky u očního lékaře, abyste měli dioptrickou vadu vždy správně korigovanou. "Ideálním řešením je nechat si odstranit krátkozrakost, dalekozrakost či astigmatismus za pomoci laserové operace," doporučuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.

Při velkém úklidu pozor na chemikálie

Při vánočním úklidu dávejte pozor nejen na úrazy, ale také buďte opatrní při manipulaci s různými chemikáliemi, aby nedošlo k vniknutí čisticího prostředku do oka. Co dělat, pokud se vám taková nehoda stane? "Vypláchněte oči co největším množstvím vlažné vody, ale slabým proudem, od vnitřního koutku směrem ven," radí MUDr. Jerhotová, jak reagovat bezprostředně po poleptání očí. Následovat by měla návštěva očního lékaře, kam si s sebou nezapomeňte vzít lahev od přípravku s uvedením chemického složení. K podráždění spojivek může dojít i následkem chlórových výparů z dezinfekčních přípravků. Základem je vždy prevence - nikdy si nesahejte do oka, pokud manipulujete s čisticími prostředky. Při používání produktů, jako jsou například čističe potrubí a odpadů, je vhodné mít nasazené ochranné brýle.

Pozor na jehličí ze stromečku

Při manipulaci se stromečkem anebo během jeho zdobení stačí chvíle neopatrnosti a drobná zelená jehlička může skončit zabodnutá v oku. Zejména u dětí může k takovému úrazu dojít raz dva. Základem je prevence. Pokud máte malé ratolesti anebo zvířecí mazlíčky, ukotvěte vánoční stromek do zdi nebo ke stropu, aby nebylo možné jej převrhnout. A co dělat v případě, že k nehodě dojde? "Poranění ostrým předmětem je velmi nebezpečné a zasažení oka jehlicí ze stromu zvlášť, protože může vést k dlouhodobým problémům v podobě zánětu rohovky. Poraněné oko vykapejte sterilizujícími očními kapkami a vyhledejte lékaře. Pokud se vám jehlice do oka zapíchne a zůstane v něm, nikdy se nesnažte vyjmout ji z oka sami. Zasažené oko pouze překryjte sterilním obvazem nebo kapesníkem a vyhledejte lékaře," popisuje oční lékařka Eva Jerhotová.

Třpytky a střepy z ozdob mohou v oku nadělat paseku

Oči mohou být ohroženy i při samotném upevňování stromku do stojanu, kdy při jeho seřezávání často odlétávají dřevěné piliny či třísky - na takové činnosti si berte ochranné brýle. Pozor také při zdobení, aby se vám do očí nedostal umělý sníh, třpytky, nebo dokonce střepy z prasklých ozdob. "U drobných střípků platí to samé, co u jehlic - pokud jsou střepy do oka zapíchnuté, nesnažte se je vytahovat, ale vyhledejte odbornou pomoc. Drobné třpytky v oku mohou vyvolat podráždění, je třeba vyplachovat je proudem studené vody či borovou vodou," doplňuje oční lékařka Jerhotová.

Opatrně na cestě za nákupy dárků...

Shon a spěch spolu se sněžením, frekventovaným provozem a špatným viděním jsou na silnicích nebezpečnou kombinací. Nevinná předvánoční cesta za nákupy dárků se tak může proměnit v noční můru. Během kampaně BESIP a GrandOptical[1], která probíhala letos v říjnu, se ukázalo, že zhruba každý pátý řidič auta si na řízení nebere brýle, přestože by je měl mít. Z loňského průzkumu pak vyplynulo, že zhruba při každém čtvrtém měření byla doporučena korekce o nejméně 0,75 dioptrie! Usednout za volant lze maximálně s desetiprocentním zhoršením zraku, ti, kterým se zhorší zrak o 40 % a více, by neměli vůbec řídit. Přitom mnoho očních vad má řešení. Dioptrické vady se dají odstranit laserovou operací a například šedého zákalu, který postihuje zejména seniory, se lze zbavit během rutinního zákroku. "Odstranit kataraktu je možné díky rychlé a bezbolestné ambulantní operaci, při které je zakalená přirozená čočka vyměněna za umělou," vysvětluje doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno.