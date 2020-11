Většina Čechů stále nevěří vakcíně proti covidu-19

Proti nemoci covid-19 by se nechalo očkovat v případě, že by byla vyvinuta účinná vakcína, 36 procent občanů ČR. Naopak 46 procent o tom neuvažuje a zhruba pětina není ještě rozhodnuta. Vyplynulo to průzkumu National Pandemic Alarm, který provedla 30. října až 2. listopadu firma European National Panels. Ochota Čechů k očkování proti jejímu předchozímu zjištění mírně klesla. V polovině října by se podle jednatele Jana Tučka nechaly očkovat dvě pětiny Čechů.

Menší ochotu nechat se očkovat mají podle průzkumu ženy, lidé na Moravě a obyvatelé větších měst. Vyšší míra rezervovaného přístupu k očkování stoupá i s vyšším vzděláním. Mezi respondenty s vyšším a vysokoškolským vzděláním 64 procent očkování odmítá nebo spíše odmítá, plyne ze zjištění průzkumu.

Naopak u většiny obyvatel panuje souhlas s novými vládními nařízeními, která mají zamezit šíření koronaviru a týkají se mimo jiné zavření maloobchodního prodeje, služeb nebo omezení volného pohybu. Se všemi nebo aspoň většinou těchto opatření, souhlasilo 64 procent dotázaných. Pětapadesát procent lidí vyjádřilo souhlas i s rozšířením omezení o zákaz volného pohybu v noci. Nejméně s tím souhlasili mladší lidé a lidé z velkých měst.

V souvislosti s tím, jak koronavirová epidemie dopadá na společenský život, se Češi nejvíce obávají příchodu ekonomické či finanční krize. Velké obavy z toho má 35 procent občanů. Zhruba třetina lidí se velmi obává rovněž o vzdělávání žáků a studentů nebo nedostatku lékařů například kvůli jejich nakažení či nařízení karantény. Nejmenší obavy měli dotázaní ze zaplnění nemocničních lůžek covidovými pacienty nebo z velkého nárůstu nezaměstnanosti v Česku. Ve všech případech jsou mnohem skeptičtější ženy než muži, uvedli autoři průzkumu.

Výzkumu se zúčastnilo přes 1700 lidí starších 15 let. European National Panels je společný projekt tří výzkumných agentur sídlících v Česku, a to Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK.