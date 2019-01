Většina lidí přijímá málo vlákniny. Ta slouží jako prevence před rakovinou

Většina lidí po celém světě jí málo vlákniny. Ta je přitom užitečná v prevenci před rakovinou, srdečními zástavami a podobně. Odhalila to studie o nutričním přehledu, který analyzoval 185 různých studií a 58 klinických pokusů během posledních čtyřiceti let. Zprávu přinesl server The Independent.

Vědci z výsledků zjistili, že denní příjem o 25-29 gramech vlákniny redukuje nebezpečí rakoviny, mrtvice či různých srdečních onemocnění o 15-30 procent. Nicméně celosvětový průměr příjmu vlákniny u většiny lidí je méně než 20 gramů.

Zdravotní příručka ve Velké Británii v roce 2015 doporučila, aby člověk snědl kolem 30 gramů vlákniny denně. Podle průzkumu ale tohoto podílu dosahuje jen devět procent Britů. Ani u Američanů není vláknina ve stravě příliš populární. Denní průměrný příjem u dospělého jedince je na 15 gramech.

Studie zároveň nenašla žádná rizika spojená s konzumací vlákniny. Při větším zkonzumovaném množství může mít pouze škodlivé účinky na lidi, kteří trpí nedostatkem železa a minerálů. Například celozrnné výrobky obsahují hodně vlákniny, a proto mohou snižovat v těle hladinu železa.

"Tahle studie fakticky potvrzuje, že vláda Velké Británie, jež doporučuje příjem 30 gramů vlákniny denně, má pravdu. Zodpovědnost tak činit je na každém zvlášť. Faktem ale je, že průměrný příjem vlákniny je u obyvatelstva Velké Británie nadměrně nízký," tvrdí Nita Forouhiová, profesorka z univerzity v Cambridge.

Ta dále nabádá k tomu, aby tedy lidé do svých různých dietních režimů zahrnuli kromě nízkého příjmu sacharidů také vyšší příjem vlákniny, například z celozrnného pečiva. "Tento výzkum potvrzuje, že vláknina a celozrnné produkty jsou zjevně důležité pro naše dlouhodobé zdraví," dodala profesorka.