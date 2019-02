Většina umělých kolenních a kyčelních kloubů vydrží čtvrt století

Většina umělých kolenních a kyčelních kloubů vydrží minimálně 25 let. Tvrdí to alespoň první studie svého druhu, jež zkoumala kolenní a kyčelní protézy u více než půl milionu lidí z šesti různých zemí. Průměrně osm z deseti kolenních a šest z deseti kyčelních náhrad by měly správně fungovat i po 25 letech od operace. Zprávu s odkazem na výsledky studie publikované v časopise Lancet přinesl server BBC.

Operace, při nichž člověk získá nový umělý kolenní či kyčelní kloub, jsou ve své kategorii nejčastější. Výzkumnici však původně počítali s tím, že náhrady nevydrží tak dlouho, jak nakonec výsledky studie ukázaly.

A do budoucna mají další pozitivní zprávy. "Vzhledem ke zlepšení technologií a operačních technik v posledních 25 letech očekáváme, že náhradní kolena nebo kyčle budou mít svou životnost ještě delší než nyní," uvedl vedoucí studie doktor Jonathan Evans a výzkumný lékař z Univerzity v Bristolu.

Až 82 procent kolenních náhrad vydrželo naprosto v pořádku i po 25 letech. U kyčlí je číslo razantně menší: 58 procent. Nicméně i po dvaceti letech byla úspěšnost na 70 procentech. Vědci vycházeli z dat z šesti různých zemí: Austrálie, Nového Zélandu, Finska, Dánska, Norska a Švédska, přičemž doba od operace u zkoumaných pacientů musela být minimálně 15 let. Data z Velké Británie britští vědci nepočítali, neboť neměli dostatečně rozsáhlý vzorek.

Podle jejich závěrů umělé kloubní náhrady selhávají nejčastěji kvůli infekci a opotřebení z nadměrné fyzické aktivity. V některých případech se také může stát, že se jednoduše zlomí. U případné další operace už je pak vyšší pravděpodobnost toho, že náhradní kloub znovu selže.

Mezi nejčastějšími pacienty, kteří podstupují takové operace, jsou senioři ve věku 60 až 80 let. Jednou takovou je i dnes osmdesátiletá Wendy Fryerová, která před 17 lety dostala umělou kyčel. "Předtím jsem byla v agonii. Bylo to strašné. Do práce jsem jezdívala na kole, ale musela jsem přestat. Po operaci ale jako by se stalo nějakou kouzlo, bolest zmizela," svěřila se pro BBC.