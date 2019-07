Virtuální realita jako lék na schizofrenii?

Ve Velké Británii se pustili do inovativního klinického testování. Lidem trpícím schizofrenií a podobnými duševními poruchami se snaží pomoci speciální terapií prostřednictvím virtuální reality. Za výzkumem stojí organizace gameChange, jejíž program financuje Národní zdravotní služba (NHS). Účastníci čelí ve virtuální realitě různým každodenním situacím v obležení dalších lidí a pokouší se na stresové situace zvyknout. Zprávu přinesly servery Mashable a Forbes.

Testování začalo 1. června a bude trvat 18 měsíců. Celkem se ho zúčastní 432 pacientů z pěti různých britských měst, z Bristolu, Manchesteru, Newcastlu, Nottinghamu a Oxfordu. Ti v průběhu výzkumu podstoupí celkem šest půlhodinových "virtuálních sezení", kde se budou snažit překonat svůj strach a úzkost ze společnosti ostatních lidí.

Ve virtuální realitě na ně čeká šest různých situací z běžného života: návštěva kavárny, baru, novinového stánku, čekání u lékaře, sezení v autobusu a procházka po ulici. Každá společenská situace má pět obtížností, kterými se participanti pokouší projít, představuje svůj projekt Oxfordské biomedicínské výzkumné centrum.

"Terapie virtuální reality je pro lidi, kteří trpí zdravotními stavy, jako je například schizofrenie, a jejichž obavy jsou natolik velké, že se bojí vykonávat každodenní úkoly jako třeba jízdu v autobuse, nakupování nebo kontakt s jinými lidmi. Našim cílem je pomoci těmto pacientům se zvládáním každodenních situací, aby se mohli znovu spojit se světem, cítili se sebevědoměji, klidněji a měli pocit, že vše mají pod kontrolou," uvedl vedoucí výzkumu Daniel Freeman z gameChange.

Projekt byl schválen už v minulém roce a vyjde na čtyři miliony liber (přibližně 13,4 milionu korun), což z něj dělá dosud největší terapii za využití virtuální reality. Celý výzkum zafinancuje NHS.

Jeden z účastníků, Peter, už si "virtuální sezení" vyzkoušel a se svými dojmy se podělil v rozhovoru pro Forbes. "Někdy je to se mnou tak špatné, že ani nemůžu vyjít z domu ven. Tak moc se bojím, až nakonec nikam nejdu. Ať už jde o procházku na ulici nebo jízdu autobusem, tady si to můžete vyzkoušet ve virtuální realitě, abyste se naučili vyrovnat se s negativními rušivými myšlenkami a vybudovali si sebevědomí. Když se potom vrátíte zpátky do reálného světa, tak se cítíte lépe," zhodnotil výzkum.