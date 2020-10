Vláda zamítla návrh, aby náhrada mzdy dárcům krve šla z pojištění

Návrh opozičního hnutí Starostové a nezávislí (STAN), podle kterého by si zaměstnavatelé mohli odečíst ze zdravotních odvodů náhradu mzdy bezúplatným dárcům krve nebo plazmy za dny odběru, vláda ANO a ČSSD odmítla. Na webu o tom informoval tiskový odbor kabinetu. O předloze rozhodnou zákonodárci. Není ale jisté, zda ji Sněmovna stihne projednat do konce volebního období.

Poslanci STAN změnu zdůvodňují mimo jiné spravedlivějším uspořádáním vztahů mezi dárci, jejich zaměstnavateli a státem. Podle podkladů pro kabinet by se ale věc neměla řešit na úkor veřejného zdravotního pojištění. Vláda podle materiálů také zpochybnila navrhovaný způsob odpočtu. Není navíc ani jasné, v jakém poměru by se o snížení odvodů dělil zaměstnanec a zaměstnavatel, stálo v předběžném stanovisku.

Předkladatelé novely pokládají za problematické, že zaměstnavatelé musejí dárcům poskytnout na den odběru volno i náhradu mzdy. Poukazují na to, že bezplatný odběr krve je v obecném zájmu. Navíc podle autorů existují případy, kdy se zaměstnavatelé stavěli k účasti svých zaměstnanců na odběru krve velmi zdrženlivě. Změna by mohla přispět ke zvýšení počtu dárců, soudí poslanci STAN. Veřejné zdravotní pojištění by přišlo podle jejich odhadů o 500 milionů až 750 milionů korun ročně.

Před třemi lety prosadili poslanci Starostů zvýšení daňového zvýhodnění bezúplatných dárců krve a kostní dřeně. Odečet od základu daně vzrostl za odběr krve ze dvou tisíc na tři tisíce korun, za odběr kostní dřeně byl zaveden odečet 20 tisíc korun.