Vrásky na čele? Příznak srdečního onemocnění a předčasné smrti

Máte hluboké vrásky na čele? Potom zpozorněte. Vědci odhalili, že mohou být časným příznakem kardiovaskulárního onemocnění. Jedincům s touto drobnou vadou na kráse tak hrozí předčasná smrt až desetkrát častěji. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Vědci analyzovali skupinu více než tří tisíc dospělých osob ve věku od 32 do 62 let. Během studie výzkumníci hodnotili hloubku jejich vrásek na stupnici od jedné do tří, přičemž skóre tři znamenalo "četné hluboké vrásky". Sledovali je navíc po dobu dvaceti let, během které zemřelo 233 jedinců hned z několika různých důvodů. Během výzkumu dosáhlo celkem 15,2 procent respondentů skóre dva a tři, naopak šest procent skóre jedna. A ti, kteří nemají vrásky vůbec, zaujímali asi dvě procenta.

Vědci provedli řadu testů a skutečně potvrdili, že jedinci ve skupině jedna a dva mají desetkrát vyšší pravděpodobnost úmrtí než ostatní. "Čím více má člověk vrásek, tím se zvyšuje riziko úmrtí v souvislosti se srdečním onemocněním. Nezkoumali jsme vysoký cholesterol či krevní tlak, pouze jsme se zaměřili na lidské tváře a nahromaděnou tukovou hmotu v jejich tepnách," vysvětluje autorka studie Yolande Esquorolová a dodává, že by si tak mohli lidé častěji uvědomovat, jak je důležitý zdravý životní styl.

Riziko onemocnění srdce se zvyšuje společně s věkem, přičemž lékaři jsou schopni některá z nich úplně nebo částečně léčit. Samozřejmě pouze pokud dbá jedinec na prevenci a přijde včas. "Když má dotyčný dispozice k srdečním onemocněním, musíme věnovat pozornost klasickým ukazatelům: krevnímu tlaku či hladině glukózy v krvi," upozorňuje Esquorolová a dodává, že tato metoda nestojí prakticky žádné peníze a každý obvodní lékař by mohl jednoduše odhalit příznaky.