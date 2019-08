Vypijete tři kávy denně? Zvyšujete tím riziko migrény

Časté pití kávy zvyšuje riziko migrény. Studie amerických vědců z bostonské nemocnice Beth Israel Deaconess a z Harvard T. H. Chan School of Public Health publikovaná v časopise American Journal of Medicine vyhodnotila, že tři kofeinové nápoje denně často vedou k migrénám ještě téhož nebo následujícího dne. S odkazem na studii o tom informoval server The Independent.

Mírná nebo těžká bolest hlavy, kterou člověk pociťuje jako pulzující bolest na jedné straně hlavy. Tak je obecně charakterizována migréna, jež je třetím nejčastějším onemocněním na světě. Trpí jí zhruba 1,04 miliardy dospělých po celém světě, uvádí The Migraine Research Foundation (MRF). Jendou z jejich příčin je podle vědců přílišná konzumace kofeinu.

Studie zkoumala 98 dospělých, kteří po dobu nejméně šesti týdnů vyplňovali každé ráno a večer elektronické deníky, v nichž uváděli, kolik kávy, čaje či energetických nápojů za den vypili. Dvakrát denně pak rovněž podrobně popisovali své bolesti hlavy (délka trvání, intenzita), pokud nastaly.

V potaz ale vědci brali také zdravotní stav participantů. Hledali tedy další možné spouštěče migrén: užívání léků, alkohol, deprese, psychický stres, spánkový a u žen navíc menstruační cyklus. Nakonec porovnali dny, kdy participant trpěl migrénou a zároveň pil kofeinové nápoje se dny, kdy měl migrénu i bez vypití kofeinu.

Konečná data nakonec ukázala, že ti, kteří během jednoho dne vypili minimálně tři kofeinové nápoje, měli o 27 procent vyšší riziko, že v ten den dostanou migrénu. Průměrně se pak u testovaných lidí objevila migréna pětkrát do měsíce. Dvě třetiny z nich však obvykle vypili za den jeden až dva kofeinové nápoje, což podle výsledků není oproti třem nápojům spojeno s migrénami ještě v týž den.

Podle hlavní autorky studie Elizabeth Mostofskyové je ale odhalení spojení mezi kofeinem a migrénou složité. "Dopad kofeinu závisí na množství i na frekvenci jeho užívání. Existuje jen málo studií o bezprostředním riziku migrén po konzumaci kofeinového nápoje, máme tedy jen omezené množství důkazů, na jejichž základě se doporučuje "kofeinová dieta" pro lidi trpící migrénami.