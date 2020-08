Výzva Kolo pro Adama: jízdou na kole pomůžete handicapovaným dětem sportovat

V rámci sportovní výzvy "Kolo pro Adama" odstartuje v sobotu 8. srpna z Plzně cyklo vyjížďka "Okolo Česka". Tři členové z Teamu Adam, jehož patronem je handicapovaný Adam Kuthan, vyrazí na cestu kolem republiky a během pěti dní plánují ujet zhruba 1500 kilometrů. Jízdou na kole od 8. do 12. srpna se může do výzvy zapojit také široká veřejnost. Partnerské společnosti za každý zdolaný kilometr každého účastníka přispějí do sbírky 5 Kč. Cílem je vybrat alespoň půl milionu korun pro neziskovou organizaci Černí koně na nákup kol pro co největší počet handicapovaných dětí.

Malý krok pro Adama, velká šance pro další děti

Původním cílem výzvy "Kolo pro Adama" bylo vybrat prostřednictvím portálu darujme.cz částku 150 000 Kč na tricykl pro třináctiletého Adama Kuthana, který je od svých tří let upoután na lůžko. Rád ale sportuje a díky pravidelnému tréninku na handbiku a trenažéru se může vyrovnat svým kamarádům a zároveň se více zapojit do společenského života. Cílová částka se ale vybrala za rekordních šest dní. Proto se organizátoři rozhodli, že vybaví handbikem/tricyklem nejen Adama, ale i další handicapované děti. Nově míří na částku 500 000 Kč a vyzývají veřejnost: "Pojďte s námi od 8. srpna jezdit na kole!"

Na kole okolo Česka

Základem prodloužené výzvy "Kolo pro Adama" je pětidenní cyklojízda vedoucí z Plzně přes Liberec, Frýdek-Místek, Kyjov a zpět do Plzně, na kterou se vydají členové Adamova týmu. "Naším cílem je projet na kole všechny čtyři nejkrajnější body země, tedy postupně nejzápadnější, nejsevernější, nejvýchodnější a nejjižnější.

Celá trasa bude měřit okolo 1500 km," přibližuje Martin Souček za Team Adam a dodává: "Vnímáme opravdu velkou podporu a zájem lidí, proto ve vybraných městech vzniknou průjezdní body s doprovodným programem pro děti, ukázkou handbiků, tricyklů a trenažérů za osobní účasti Černých koní a Adama samotného." Podporu Adamovi a dalším handicapovaným dětem vyjádří svou aktivitou také populární jezdec na vysokém kole Josef Zimovčák.

Za každý kilometr v sedle pět korun na dobrou věc

Ke sbírce probíhající v rámci projektu "Pomáháme dětem s tělesným postižením" se může svým cyklistickým výkonem připojit úplně každý. Za každý kilometr, který lidé ujedou na kole či elektrokole v období od 8. do 12. srpna, přispějí partnerské společnosti Altron, Instalace Praha a nově také Energo Tušimice, TINT a COBAP do sbírky dohromady 5 Kč.

"Vzhledem k rostoucí popularitě cyklistiky u nás a načasování na léto, které je pro jízdu na kole ideální, věříme, že se do výzvy zapojí celá řada cyklistů z řad široké veřejnosti, aby svými ujetými kilometry pomohli vybrat vysněnou částku. Ještě lepší bude, když se k nám lidé v průběhu cesty osobně připojí a doprovodí nás alespoň na části trasy. Pojedeme tak pro dobrou věc všichni společně," uzavírá Martin Souček.

Jak to funguje? Pokud chcete svými ujetými kilometry pomoci, stačí přes portál www.koloproadama.cz zaplatit symbolické startovné v minimální výši 100 Kč a vyrazit kdykoli v termínu od 8. do 12. srpna na kolo, lokalita a druh kola je čistě na vás. Najeté kilometry bude třeba vykázat prostřednictvím formuláře, na který najdete odkaz na www.koloproadama.cz. Naši sponzoři pak za každý váš kilometr zaplatí dohromady 5 Kč.

Více informací o výzvě "Kolo pro Adama" naleznete na webu www.koloproadama.cz, aktuality budou zveřejňovány průběžně také na facebookových stránkách Teamu ADAM (facebook.com/teamadam2020).

