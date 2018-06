YouTubeři podporují dětskou obezitu, tvrdí vědci

Hvězdy YouTube údajně u dětí podporují konzumaci nezdravých potravin. Podle nové studie jsou to právě slavné ikony internetu, které ve svých videích často propagují vysoce kalorické pochoutky. Navíc je pro děti podle vědců obtížné poznat, že se jedná o reklamu. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Vědci zjistili, že děti, které viděly své oblíbené youtubery konzumovat sladkosti a smažené pokrmy, jedly o 26 procent více kalorií než ostatní. Celkem 176 dětí rozdělili vědci do tří skupin, přičemž jedné skupině ukázali osobnosti pojídající vysoce kalorické jídlo, druhé naopak ty se zdravým jídlem a třetí vůbec neukázali potraviny. Dětem potom nabízeli různé druhy svačin - od těch nejzdravějších, až po ty nejvíce kalorické. Děti, které viděly své oblíbené youtubery na fotografii s nezdravou pochoutkou, snědly průměrně 448 kalorii, což je o sto více než ostatní.

"YouTubeři si získali mezi dětmi a mladými lidmi velkou důvěru, považují je za běžné lidi, za své vrstevníky. Měli by proto převzít zodpovědnost za to, co jim ukazují," říká doktorka Emma Boylandová z univerzity v Liverpoolu. A dodává, že ona a její kolegové požadují větší ochranu dětí na internetu v souvislosti s reklamou. Údajně nejsou děti schopny rozpoznat, zda se jedná o reklamu, protože na YouTube je zapracována přímo do obsahu. "V televizi je naprosto jasné, co je, a co není reklama, odděluje ji dokonce od ostatního obsahu znělka. U YouTube je to zcela jinak," upozorňuje Boylandová. Vědci studii předložili k posouzení Evropskému kongresu v souvislosti s dětskou obezitou.

Odborník ohledně zdraví dětí profesor Russel Viner souhlasí se závěry studie a vyzval vládu, aby zvážila větší regulaci na ochranu dětí v souvislosti s reklamou na potraviny. "Je velmi důležité, aby byly děti více chráněny před marketingem nezdravých potravin nejen v televizi ale také on-line," vysvětluje Viner.