Zájem o očkování stoupl, má o něj zájem 64 procent lidí, zjistil Median

Zájem Čechů o vakcínu proti nemoci covid-19 se podle zjištění společnosti Median zvýšil. Očkovat by se nyní nechalo 64 procent lidí, v únoru to bylo kolem 45 procent. Nejčastěji se chtějí nechat očkovat senioři a mladí. Většina lidí by ale chtěla, aby si vakcínu mohli vybrat. Největší počet občanů, dvě pětiny, by preferovalo preparát firem Pfizer/BionTech. Vyplynulo to z průzkumu Medianu pro Český rozhlas, který o jeho výsledcích v pondělí informoval na svém webu.

V Česku se v současné době očkují jen prioritní skupiny. Od února se mohou k němu registrovat lidé nad 80 let, zdravotníci nebo učitelé. Od počátku března tuto možnost mají i senioři nad 70 let. Právě mezi seniory je podle Medianu největší zájem o očkování, podporuje ho 77 procent z nich. Druhou největší skupinou těch, kteří mají o vakcínu zájem, jsou dotázaní ve věku od 18 do 29 let, uvedl Median.

Očkovat se rozhodně nechce nechat pětina lidí, 14 procent spíše ne a tři procenta dotázaných nejsou rozhodnuta.

Podle průzkumu by si ale 75 procent respondentů přálo možnost vybrat si vakcínu, přičemž 40 procent by mělo zájem o vakcínu Pfizer/BionTech. Sedmadvacet procent lidí preferuje vakcínu ActraZeneca a 26 procent preparát společnosti Moderna. Právě těmito vakcínami se v republice nyní očkuje. Nejméně lidí, procento, by si nechalo píchnout čínskou vakcínu Sinopharm, o kterou podle Hradu požádal Čínu prezident Miloš Zeman na žádost premiéra Andreje Babiše (ANO). Babiš koncem minulého týdne ale uvedl, že Česko nezačalo s čínskou stranou o dodávce vakcíny jednat.

Median provedl průzkum 2. a 3. března a zúčastnilo se ho přes 1000 respondentů.