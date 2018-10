Západonilská horečka mohla být v Česku i dříve

Západonilská horečka mohla být v Česku už dříve. Jen se lékařům pacienta nakaženého přímo v tuzemsku nemuselo podařit v minulosti odhalit, řekla vedoucí Národní referenční laboratoře pro arboviry Hana Zelená ze Zdravotního ústavu v Ostravě, které je jediným pracovištěm v zemi schopným spolehlivě nákazu potvrdit. Ne vždy musí mít nákaza dramatický průběh nebo skončit smrtí, takže ji lékaři ani nemuseli diagnostikovat, uvedla Zelená.

Testy dosud potvrdily západonilskou horečku u muže, který je v péči Nemocnice Břeclav. V téže nemocnici v srpnu zemřela na západonilskou horečku dvaasedmdesátiletá žena. Byla prvním zaznamenaným pacientem, který se nemocí prokazatelně nakazil na českém území. Ani nemocný muž podle informací nepobýval v zahraničí, nakazil se tedy zřejmě také v tuzemsku.

Zelená předpokládá, že případů z tuzemska bude dále přibývat. Nárůst ale zřejmě nebude tak prudký, jaký by byl například uprostřed léta. Přesnější vývoj je ale podle Zelené těžké odhadnout. "Záleží to na aktivitě komárů, teď už by víceméně měla sezóna komárů u nás končit, protože jsou chladná rána, což jim úplně nevyhovuje. Nicméně se stahují do objektů, takže úplně se vyloučit nedá, že v nějakém domě mohou někoho bodnout," míní Zelená.

Domnívá se, že po prvních odhalených případech se lékaři na možnost tohoto onemocnění více zaměří, což rovněž zřejmě ovlivní počet zaznamenaných případů. "To, že teď tady máme potvrzené případy, tak to neznamená, že to dříve nebylo. Jakmile se objeví první potvrzený případ, tak na to lékaři potom začnou daleko více myslet," řekla Zelená.

Fakt, že se západonilská horečka objevila právě na jižní Moravě, může mít podle Zelené souvislost s klimatickými podmínkami i vodními plochami. "Už v minulých letech tam entomologové tento virus právě u komárů objevili. Nachází to tam už několik let po sobě," podotkla Zelená.

Onemocnění způsobuje vir zvaný západonilský virus, který přenášejí zejména komáři rodu Culex. Inkubační doba je tři až 14 dnů. Virus může dětem, starším lidem a lidem s oslabeným imunitním systémem způsobit encefalitidu či meningitidu. Při závažném onemocnění hrozí u rizikových pacientů i smrt. U zdravých lidí nemoc často vyvolá jen příznaky připomínající chřipku, jedno procento nakažených prodělá zánět mozku nebo mozkových blan.