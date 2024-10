Zdravá játra jsou důležitá pro ženy v každém věku

V dnešní uspěchané době často zapomínáme na základní pilíře zdravého životního stylu. Proto je důležité si připomenout význam jater a zaměříme se nyní zejména na ženy ve středním věku. Játra hrají v našem organismu klíčovou roli a jejich zdraví má přímý vliv na celkovou pohodu a vitalitu.

Játra jsou jedním z nejvšestrannějších orgánů v těle. Podílejí se na metabolismu téměř všeho, co do těla přijmeme, ať už je to potrava, tekutiny nebo i léky. Pomáhají s detoxikací škodlivých látek, tvoří se v nich žluč důležitá pro trávení tuků a také regulují některé hormony, což je zvlášť významné pro ženy jak v mladším, tak i ve středním věku.

Co játrům nejvíce škodí?

Asi vás nejdříve napadne alkohol. Není ale zdaleka jediný! Vedle možných infekcí (hlavně virové hepatitidy B a C) je dnes velkým "strašákem" tuková choroba jater (nealkoholové ztučnění jater), která v populaci postihuje přibližně každého třetího z nás. Důvodem je nedodržování zásad zdravého životního stylu, přejídání se, obezita, konzumace průmyslově vysoce upravených potravin a nedostatek pohybu. Zdraví jater jistě neprospívají ani mnohá, byť v dobré víře užívaná, léčiva.

Jak podpořit zdraví jater?

Existuje několik klíčových strategií, jak podpořit zdraví jater:

1. Vyvážená strava: zahrňte do svého jídelníčku ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, zdravé tuky a bílkoviny. Omezte příjem cukru, alkoholu a zpracovaných potravin.

2. Pravidelný pohyb: fyzická aktivita pomáhá udržovat zdravou hmotnost a podporuje metabolismus.

3. Dostatečný spánek: kvalitní spánek je zásadní pro regeneraci těla, včetně jater.

4. Hydratace: pití dostatečného množství vody pomáhá játrům efektivně fungovat.

5. Prevence infekcí: očkování proti virovým hepatitidám je důležité, aby se zabránilo vážným onemocněním jater.

A co léky?

Léky jsou po požití metabolizovány játry a játra jim rovněž pomáhají při vylučování ven z těla. Pokud žena užívá volně prodejné léky (např. nesteroidní antiflogistika běžně užívaná na bolest hlavy, bolesti spojené s menstruací apod.), měla by volit přiměřené dávkování a volbu přípravku konzultovat v lékárně. Pokud žena užívá léky na recept, měl by lékař doporučit takovou kombinaci, která zatěžuje játra co nejméně. Obecně platí, že novější léky jsou šetrnější, protože při jejich vývoji je kladen důraz nejen na jejich účinnost, ale i bezpečnost pro celý organismus, tedy i pro játra.

"Velmi zajímavým příkladem pro ženy může být posun ve vývoji nových antikoncepčních přípravků. Historicky se užívaly vysoké dávky chemicky vyrobených hormonů, poté se dávky hormonů postupně snižovaly, čímž se snižovaly i nežádoucí účinky a v poslední době je posun od chemicky vyrobených estrogenů k přirozeným estrogenům. Nejnovější přípravky obsahují přirozený estrogen, který umí zabránit těhotenství stejně účinně jako starší typy antikoncepce, ale navíc není podstatněji metabolizován játry na úrovni cytochromu (= nižší pravděpodobnost rozvoje možných lékových interakcí) a má i jiné bezpečnostní benefity. Pro játra ženy tak nepředstavuje výraznější zátěž, a může tak i do určité míry pomoci snižovat riziko vzniku jaterních onemocnění," vysvětluje doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., farmakolog.

Vzhledem k tomu, že neovlivňuje ani množství a spektrum tuků v krvi, je jako velmi perspektivní bezpečný hormon zkoušen i pro terapii menopauzálních obtíží. Navíc v dnešní době, kdy je kladen velký důraz na ochranu životního prostředí, je důležité, že tento typ estrogenu nezatěžuje životní prostředí, vodu ani vodní živočichy.

Játra nám musí sloužit celý život a záleží na našem životním stylu a životosprávě, v jakém stavu se nacházejí. Nemusíme se vzdávat výdobytků moderního světa, stačí, když budeme o trochu více přemýšlet o tom, jak žijeme, co konzumujeme, jaké léky užíváme a budeme hledat tu nejšetrnější variantu.

U léků je důležité volit ty modernější, které byly vyvinuty právě s důrazem na šetrnost nejen k lidskému tělu, ale i k přírodě. Vývoj dále pokračuje, vždy je dobré poradit se se svým lékařem, jaké možnosti jsou aktuálně k dispozici. Je to důležité především v kontextu stále rostoucí četnosti jaterních onemocnění.