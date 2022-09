Zdravotní benefity bosé chůze

Lidské tělo je po všech stránkách zcela dokonalé. Aby bylo výkonné, musí dobře pracovat i vnitřní orgány a dechová kapacita musí být dostatečná. To je podmíněno centrací celého těla a "nesoucí" aktivitou nohou. Chůze naboso je tak efektivní proto, že noha i celé tělo mají možnost zaujmout svou přirozenou pozici.

Noha ovlivňuje postavení celého těla

Zkuste si někdy z bot vytáhnout stélku (vložku), stoupněte si na ni a zatižte nohu. Pokud vidíte, že chodidlo přetéká, znamená to, že vám bota deformuje nohy. A to se pak promítne do celého těla. Postavení prstů totiž určuje nastavení celé nohy, která zase upravuje postavení hlezenních kloubů. Ty následně mají vliv na kolenní klouby a kyčle, které ovlivňují polohu pánve, bederní páteř, hrudní koš, krční páteř a nakonec hlavu.

Zdravá chůze podporuje správné fungování organismu

Když si zujete boty nebo obujete takové, ve kterých mají vaše nohy dostatek prostoru, začnou se dít věci! Najednou se celé tělo "poskládá" tak, jak ho příroda zamýšlela. Narovnáte se a trup se přestane hroutit do sebe. Vnitřní orgány zaujmou svou přirozenou pozici, ve které můžou správně fungovat.

Zharmonizuje se svalové napětí, tělo se správně prokrvuje a odplavuje toxiny a odpadní látky. Lymfatický systém funguje přirozeně a plíce získají prostor, takže dýcháte volně a zhluboka. Dostatek kyslíku podporuje správné fungování metabolismu. Přirozeným pohybem stimulujete vnitřní orgány, mimo jiné i trávicí trakt. Zlepšuje se vylučování odpadních látek a podpoří se mikrobiom ve střevech, který až z 90 % ovlivňuje imunitu.

Podle tradičních východních nauk se na nohou nachází několik reflexních zón a bodů, které jsou branou ke zdraví. Při bosé chůzi tyto zóny neustále stimulujete - jednoduše si dopřáváte akupresurní masáž nohou s každým krokem. Podle východní medicíny stimulujete funkce vnitřních orgánů a aktivujete energetické dráhy (tzv. nádí nebo meridiány).

Postavení těla se promítá i do psychiky

Obrovský vliv na fyzické zdraví má psychika. Skvělá zpráva je, že bosá chůze prospívá i po této stránce. Psychologové popisují, že fyzický postoj má obrovský vliv na náladu. Chvíle v otevřeném postoji dokonce často pomůže od stresu a úzkostí. A teď si představte, že v tomto prožijete většinu života. Pokud dáte prostor svým chodidlům a naučíte se chodit zdravě, tělo se narovná, napřímí a vy projdete celým životem v sebevědomém postoji.

Plosky nohou navíc hmatají a vnímají - podobně jako dlaně. Když jim to se správnou obuví dovolíte, posíláte s každým krokem do mozku nové a nové vzruchy, stimulujete ho a aktivujete. Bosá chůze vám (s trochou nadsázky) "zapne" mozek.

Stoupnout si rovně nestačí

Řada výhod bosé chůze vychází z toho, že se díky ní správně nastaví postoj celého těla. Nestačilo by tedy srovnat svůj postoj - a zůstat v běžných botách? Tak jednoduché to bohužel není, správný postoj totiž neošálíte. Na chvíli dokážete srovnat své tělo, rozevřít hrudník a zhluboka se nadechnout. Chodidlo v klasické obuvi ale stále zůstává zdeformované. Proto nevydržíte ve správném postoji dlouho, a navíc se o něj musíte fyzicky snažit. Zapojujete svaly, které byste při uvolněném a zdravém postoji nezapojovali.

Boty musí poskytovat prostor

Zcela naboso chodit nemusíte, stačí si vybrat boty, ve kterých nohy fungují tak, jak mají. Problém klasických bot je především úzká špička, která deaktivuje prsty, a silná neohebná podrážka. Proto bota funguje, jako kdybyste měli chodidlo neustále v sádře. Hledejte boty, se kterými:

Máte dokonale volný prostor na prsty - poznáte ho podle široké kulaté špičky.

Můžete nohu volně ohýbat - k tomu je zásadní flexibilní podrážka.

Nemáte žádný podpatek - ten mění nastavení pohybového aparátu.

Noha musí být v botě centrovaná. To znamená, že na sebe jednotlivé její části přirozeně navazují. Díky tomu zbytečně nezatěžujete klouby, dochází ke správnému přenosu síly a vyvažuje se svalové napětí kolem kloubů.

Obujte boty navržené lékaři a fyzioterapeuty

Ahinsa shoes jsou jediné boty, které navrhli fyzioterapeuti a doporučují je i lékaři. Proto v nich chodíte stejně zdravě jako bosky. Jejich prospěšnost potvrdila i studie provedená na Masarykově univerzitě. V průběhu měření odborníci zjistili, že chůze v těchto botách je stejně zdravá jako chození naboso.