Živě: Očkování blíž lidem – jak dál v prevenci šíření covidu-19.

Po půl roce očkování proti koronaviru má podle předběžných výsledků až 60 procent seniorů výrazně nižší nebo žádné protilátky. Zjistila to nestátní organizace Společnost Podané ruce. Dostupnosti očkování a potřebě aplikace třetí vakcíny u seniorů se bude věnovat debata společnosti u kulatého stolu. Sledovat ji můžete v pátek 6. srpna od 10:30.

Podle Společnosti Podané ruce bude v brzké době potřeba přeočkování třetí dávkou u zranitelných skupin a také bude nutné navýšit kapacity preventivního testování pracovníků i klientů v sociálních službách. Společnost právě v těchto dnech očkuje se svým medical truckem na jižní Moravě.

Kulatého stolu se zúčastní:

Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce

Jiří Kasala, radní Jihomoravského kraje

Roman Kraus, senátor, bývalý ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity v Brně

Maximálně zpřístupnit očkování

Společnost Podané ruce je první nestátní organizací, která otevřela walk-in očkovací centrum a rozjela očkování s pomocí medical trucků. Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce, k tomu říká: "Proočkovanost populace se nyní pohybuje zhruba na padesáti procentech. Pokud se chceme připravit na další vývoj situace, je nutné nabídnout lidem snadnou cestu k očkování a zvýšit zájem i informovanost o něm. Společnou ambicí je zvednout proočkovanost alespoň na 75 %."

Třetí dávka je tématem těchto dní

Tématem kulatého stolu bude i aktuální zjištění Společnosti Podané ruce o rychle klesajících protilátkách po očkování. Společnost Podané ruce otestovala ve dnech 30. června až 2. července celkem 627 seniorů. "Z našeho měření vyplývá, že dostatečné hladiny protilátek vydrží jen několik měsíců," vysvětluje již publikované výstupy Jindřich Vobořil. "Z dat vidíme, že až 60 % seniorů nemá po půl roce od poslední dávky dostatek protilátek, aby je v případě setkání s nemocí ochránily. Proto vládě navrhujeme, aby se postupovalo jako v Izraeli a obratem se začala podávat třetí dávka těm, kteří byli očkováni na začátku roku." Podle Romana Krause, bývalého ředitele Fakultní nemocnice sv. Anny a stávajícího předsedy senátního zdravotnického výboru, je nutné udělat všechno pro to, aby se covid-19 na podzim nedostal opět mezi ohroženou skupinu obyvatel, která už nyní není dobře chráněna.

Nejohroženější jsou domovy pro seniory

Oldřich Haičman z Diecézní charity Brno je dlouholetým ředitelem největší jihomoravské sociální služby. Charita provozuje mnoho pobytových služeb pro seniory. A podle něj bude bez třetí dávky situace nejhorší právě v těchto službách. V Česku máme ve srovnání s jinými částmi Evropy velmi veliké domovy pro seniory se stovkami klientů.

Medical trucky lákají neregistrované, nabízejí snadný přístup k vakcíně

Společnost Podané ruce ve spolupráci s charitou a s Pardubickým krajem již v polovině června rozjela tzv. mobilní očkování i pro neregistrované. "Princip je jednoduchý," vysvětluje Jindřich Vobořil. "Aby se zvýšila proočkovanost, je nutné přijet přímo až za lidmi, až 'pod nos'. Mnoho lidí totiž nebude jezdit daleko do očkovacích center, složitě se registrovat a nechat si diktovat termíny. V Pardubickém kraji to jako první začali takto dělat a hned se to projevilo na vyšším zájmu lidí."

V poslední době k tomuto způsobu očkování přistoupil i Jihomoravský kraj a očkovací trucky Společnosti Podané ruce začínají brázdit i jižní Moravu. Ve čtvrtek 5. srpna se rozjelo ve spolupráci s obcí Veselí nad Moravou očkování právě zde. Zejména mladší lidé určitě ocení vakcíny od společnosti Johnson & Johnson, které jsou jednodávkové. To znamená, že 15 dnů po aplikaci vakcíny máte očkovací průkaz a možnost pohybovat se bez omezení.