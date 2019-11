Život o samotě má spoustu výhod, partnera nepotřebujete

Zde jsou tři typy osob žijících o samotě: 1. Jídlo je pro něho radostí, tou správnou odměnou po dlouhém pracovním dni. V sobotu dopoledne nakupuje na místním trhu a jinak kupuje pouze bio potraviny v prověřeném obchodě: bio ovoce a zeleninu pocházející z Itálie, bio maso, bio ryby, bio těstoviny a bio saponát na mytí nádobí. Vaří jednoduchá jídla. Nikdy nejí bez prostírání. Ale televizi má vypnutou. 2. Jídlo je podle něho funkcí organismu, kterou se snaží co nejlépe využít. Kupuje potraviny nejvyšší kvality a s nízkým obsahem tuku. Neumí moc vařit, ale pokouší se o to. Má sadu amerického prostírání a večeří vždy při oblíbeném televizním seriálu. 3. Jídlo je pro něho velká ztráta času, takže se ho snaží omezit na minimum. Je zastáncem funkčního stravování. Stává se, že si objedná jídlo s donáškou do domu. Jindy jde do restaurace. Nepotřebuje žádné kuchyňské zařízení. Nic neumaže, nemusí mýt nádobí a nemusí uklízet kuchyni.