Banky poskytly v březnu hypotéky za 18 mld. Kč, meziročně o polovinu více

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v březnu hypoteční úvěry za 18 miliard korun, což je proti únoru růst o 15 procent a proti loňskému březnu růst o polovinu. Úrokové sazby nových úvěrů zrychlily pokles na 5,19 procenta z únorových 5,36 procenta. Je to nejnižší hodnota od června 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Růst objemu hypoték meziročně klesl na 50 procent z únorových 100 procent. Nižší meziroční dynamika souvisí s vyšší srovnávací základnou z loňského roku, kdy začala hypoteční aktivita od března oživovat. Ve srovnání s březnem roku 2020 byl však objem poskytnutých hypoték stále o téměř pětinu nižší.

"Aktuální data potvrzují pozitivní oživení trhu. Vidíme pokračující meziroční růst zájmu o koupi nemovitostí, zajímavým se ukazuje postupný trend rostoucího zájmu o úsporné bydlení. Finanční úspory vedou stále více lidí k rekonstrukcím a modernizacím nemovitostí za účelem snížení jejich energetické náročnosti," uvedl generální ředitel Hypoteční banky Martin Vašek.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v březnu meziměsíčně stoupl o 19 procent na 15,4 miliardy Kč. Objem refinancovaných úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, činil 2,8 miliardy Kč, obdobně jako v únoru. Počet nově poskytnutých hypoték dosáhl v březnu 4490, což je 17procentní meziměsíční a 30procentní meziroční nárůst. Ve srovnání s březnem 2020 je však počet hypoték nižší o 30 procent.

Pokles sazeb nově poskytnutých hypoték jde na vrub rychlejšímu poklesu tržních úrokových sazeb, které se v prvním čtvrtletí letošního roku dostaly na nejnižší úrovně od přelomu let 2021 a 2022 v důsledku sílícího očekávání poklesu sazeb ze strany centrálních bank. Přesto zůstávají hypoteční sazby z pohledu posledních dvou dekád nadprůměrně vysoké. Na podobných či mírně vyšších úrovních se nacházely také v letech 2008 a 2009.

"Pomalejší pokles americké inflace vedl trh k dalšímu přehodnocení rychlosti snižování úrokových sazeb v USA, což mělo dopad na celou řadu úrokových sazeb včetně těch tuzemských. Tržní sazby delších splatností se tak během dubna dostaly na nejvyšší úroveň v letošním roce a budou tak dosavadní relativně rychlý pokles hypotečních úroků brzdit," upozornil hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Klienti očekávají budoucí pokles úrokových sazeb a zároveň se obávají růstu cen nemovitostí, což vede k pravidelnému růstu hypotečního trhu, komentoval čísla zemský ředitel společnosti 4fin Tomáš Trauške. Aktuálně se podle něj volí krátké fixace se splatností do tří let, a to z důvodu očekávání lepších zítřků v podobě nižších splátek a energií a vyšších mezd.

Průměrná hypotéka v březnu mírně vzrostla z 3,38 milionu na 3,44 milionu Kč, což je nejvyšší hodnota od prosince 2021 a nepatrně nižší úroveň pod dosavadním maximem z listopadu 2021. Tehdy činila 3,46 milionu Kč. Od té doby se postupně snižovala a své nejnižší úrovně dosáhla loni v lednu na 2,83 milionu Kč.

Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o 1500 až 2000 Kč. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená současná hypoteční sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky zhruba o 6000 Kč.