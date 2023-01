Česká firma boduje v zahraničí s bezpečnostními systémy

Psal se rok 1994. Petr Jacina otevírá malou provozovnu, která začala vyrábět a instalovat do rodinných domů obyčejná garážová vrata. Dnes, po 28 letech růstu, firma vyvíjí a vyrábí sofistikované protipožární a protipovodňové systémy nejen v Česku, ale i daleko za hranicemi.

Od garáží k hangárům

Začít s garážovými vraty bylo vlastně logické. Rozjížděla se masová výstavba satelitních městeček a poptávka po kvalitních a snadno ovladatelných vstupech do garáží stoupala ročně o desítky procent. Byla to jízda, ale zůstat jen u toho, to se vizionářskému Petru Jacinovi vůbec nezamlouvalo. Velmi rychle se přidala také zámečnická výroba a dostavil se i první přelomový krok. Vstup do segmentu průmyslových vrat a bran. A samozřejmě se postupně tvořil i tým techniků, projektových inženýrů, obchodníků a šikovných dělnických pracovníků. Rozjetá společnost realizuje nejrůznější atypické zakázky. Třeba vrata pro páteřní radary Armády České republiky nebo obří vrata do letištních hangárů. "Řešit netradiční požadavky zákazníků nás velmi baví. Nevidíme v nich problém, ale výzvu, jejíž zvládnutí nás zase posune o kousek dál. A pokaždé se učíme i nové věci," říká obchodní ředitel společnosti JaP-Jacina Jan Semián.

... a přišla potopa

Každá krize je zároveň velkou podnikatelskou příležitostí, praví známá poučka. Platí to rovněž o ničivé povodni, která v srpnu 2002 postihla velkou část naší země. Následující obnova tisíců poničených domů a výrobních objektů znamenala pro společnost JaP-Jacina onu zmíněnou podnikatelskou příležitost. A další strategický krok, tentokrát do sféry protipovodňových zábran. "Najednou jsme měli obrovskou poptávku po vratech, ale zákazníci vyžadovali, aby byla i vodotěsná, což tehdy ještě znělo jako sci-fi. Ale opět se uplatnil vizionářský duch majitele společnosti Petra Jaciny. A začali jsme se protipovodňovým systémům cílevědomě věnovat. Souběžně jsme budovali i síť našich poboček. V současnosti jich máme v Česku už osm a dceřinou společnost na Slovensku. Stále inovujeme a přicházíme s novými produkty. Například jsme se pustili do vývoje a výroby velmi žádaných průmyslových protipožárních vratových systémů. S tím ovšem souvisí nejen rozvoj výrobních procesů, ale i rozvoj celého projektového systému spojený s technickou specifikací. Byl to opět krok správným směrem. Dnes máme široké portfolio protipovodňových i protipožárních produktů. Jsme dynamicky se rozvíjející společnost a získáváme objednávky z celé EU," vysvětluje Jan Semián, obchodní ředitel.

Zakázky doma i v cizině

Jako důkaz jmenuje prestižní zakázky pro mladoboleslavskou Škodu, protipovodňová vrata pro Národní divadlo nebo tlakově těsné uzávěry pražského metra nebo protipovodňové zábrany v Srbsku. Speciální protipovodňové zábrany z produkce JaP-Jacina slouží také v metru v Paříži a firma vyrobila i unikátní hrazení proti přívalové vodě pro velmi náročného zákazníka v Dubaji. Dosud nejtěžší, ale úspěšně zvládnutou zakázkou prý byla konstrukce unikátních dvoukřídlých, elektronicky řízených vrat spalovny odpadu Amager Bakke v dánské Kodani, která museli firemní montéři instalovat jeřábem ve výšce pětatřiceti metrů. Samozřejmostí je i poskytování kvalitních servisních služeb.

Pevnost proti hurikánům

Atraktivní novinkou v širokém portfoliu výrobků společnosti JaP-Jacina jsou dva bezpečnostní boxy, chcete-li, trezory. Na trh byly uvedeny pod názvy Black box a Security box a jsou určeny pro firmy i běžné domácnosti, tedy majitele bytů nebo rodinných domů. "Při vývoji prvního z nich, tedy Black boxu, jsme využili naše zkušenosti s protipovodňovými a protipožárními systémy a spojili jsme je do jednoho výrobku. Všimli jsme si totiž, že světová konkurence sice nabízí protipožární trezory, ale jejich odolnost proti vodě je poměrně nízká a krátkodobá. Naproti tomu náš Black box je skutečnou pevností, která díky unikátní konstrukci odolá nejen ohni, ale i velké vodě. Může zůstat několik metrů pod hladinou klidně i týden, aniž by se jeho obsah nějak poškodil," popisuje novinku obchodní ředitel Jan Semián. A dodává, že do Black boxu lze umístit také lokátor, díky němuž se dá přes GPS snadno najít. Velmi zajímavým doplňkem může být i bezpečné datové úložiště, které bylo vyvinuto tak, aby se s jeho obsahem mohlo vzdáleně pracovat. Velký obchodní potenciál pro Black box vidí společnost i na zahraničních trzích, v zemích, které jsou často postihovány ničivými přírodními katastrofami, jako jsou obří záplavy nebo hurikány.

Security box pro domov

A pak je tu druhá novinka, která ihned po uvedení na trh upoutala pozornost bezpečnostních odborníků a samozřejmě i laické veřejnosti. Jde o unikátní Security box, vlastně domácí trezor, který byl konstruován s ohledem na současné potřeby a požadavky majitelů bytů a rodinných domů. Kvalitní ocelová skříňka ve spojení se špičkovým elektronickým kódovacím zámkem spolehlivě chrání obsah před stále drzejšími bytovými zloději, kteří se často nerozpakují vloupat do domu třeba i v noci, kdy nic netušící majitelé spí. Peněženky, šperky, hodinky, klíče od auta, osobní doklady i jiné důležité dokumenty má člověk stále při ruce, a přitom dobře chráněné. Do boxu lze podle předpisů uschovat i krátkou zbraň, aby se k ní nedostaly třeba zvědavé děti. "Ve spolupráci s designéry jsme při vývoji Security boxu věnovali hodně pozornosti také jeho vzhledu. Chtěli jsme, aby dobře zapadl do dnešních moderních interiérů, a myslím, že se nám to povedlo. Všimněte si třeba atraktivních průhledných dvířek, která Security box povyšují na krásný bytový doplněk. Navíc umožňují majiteli neustálý přehled o tom, co si do boxu uložil," uzavírá Jan Semián, obchodní ředitel české strojírenské společnosti JaP-Jacina.