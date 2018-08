Kůrovcová kalamita nekončí! varuje sdružení vlastníků lesů

Problémy s kůrovcovou kalamitou budou podle Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) pokračovat. Nynější sucho a horko urychlilo množení kůrovce až o tři týdny. Majitelé lesů požadují změny či povolení výjimek z předpisů, aby mohli pružněji reagovat. Stát by podle nich také mohl pomoci s hledáním zahraničního odbytu pro dřevo, protože trh už začíná kolabovat. Vyplývá to z tiskové správy SVOL vydané po posledním jednání jeho republikového výboru v Pelhřimově.

SVOL má přes 620 členů, kteří se starají o více než 15 procent výměry lesů v ČR. V dnešní zprávě sdružení uvádí, že podle některých odhadů by příští rok mohl kůrovec napadnout až 50 milionů metrů krychlových smrkových porostů. "Hlavním místem, kde se bude příští rok odehrávat boj za záchranu lesů před kůrovcem, se velmi pravděpodobně stane Vysočina," uvedl předseda SVOL a pelhřimovský starosta František Kučera. Na Vysočině by podle odhadu mohl lýkožrout poškodit až pět milionů metrů krychlových smrků. Už vloni se podle statistiky zvedla celková těžba dřeva na Vysočině o čtvrtinu na 1,8 milionu metrů krychlových.

Na Vysočině jsou desetitisíce majitelů lesů. Drobní vlastníci mají omezené možnosti boje s kůrovcem, uvedl Kučera. Podle něj je potřeba zajistit hlavně to, aby mohli rychle ošetřit vytěžené dříví, aby se z něj kůrovec dál nemnožil a aby měli odbyt. Dřevo ale nemohou chemikáliemi postříkat sami, musí objednat odborníka. Odborné firmy jsou však vytížené velkými zakázkami, uvedl. Podle Kučery by bylo potřeba přechodně umožnit to, aby si drobní vlastníci lesů mohli chemikálie sami koupit a aplikovat.

Určitým řešením problémů s odbytem dřeva by podle sdružení mohlo být hledání nových zahraničních trhů, i mimo EU. O nákup dřeva nebo řeziva se podle Kučery zajímají Číňané. "Jednotliví vlastníci však mají problém samostatně organizovat a dlouhodobě profinancovat prodej dříví na vzdálených trzích. Tady by byla potřebná garance státu," uvedl. Podle sdružení také hrozí, že kvůli klesající ceně dřeva nebudou mít majitelé lesů dost peněz na zalesňování a při dopadu všech negativních okolností podle SVOL může nastat faktická likvidace jejich lesních majetků.