Máte nápad na podnikání? Praha otevřela podnikatelskou poradnu

Zástupci pražského magistrátu v přízemí Škodova paláce v Jungmannově ulici otevřeli centrum, kde mohou podnikatelé konzultovat svoje nápady s odborníky. Město také spustilo druhé kolo výzev projektu Pražský voucher, ve kterém podporuje začínající podnikatele. Slavnostního otevření se zúčastnili primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a radní pro školství Vít Šimral (Piráti).

Centrum podle zástupců magistrátu nabízí informace o možnostech podpory podnikání pro kohokoliv, kdo projeví zájem. Kromě individuálních konzultací se v něm pracovníci magistrátu chystají pořádat vzdělávací akce a semináře pro veřejnost. Centrum má také zprostředkovávat spolupráci soukromých podnikatelů, veřejných institucí a univerzit. V budoucnu chce magistrát rozšířit poradenské služby i pro cizince. "Naším cílem je, aby Praha nebyla vnímána v zahraničí pouze jako turistická destinace, ale také jako důležité hospodářské a ekonomické centrum," uvedl primátor Hřib.

Město vypsalo také druhé kolo výzev v projektu Pražský voucher, se kterým přišlo předchozí vedení magistrátu. Zájemci mohou své projekty do programu přihlásit prostřednictvím internetové aplikace. Podle radního Šimrala je projekt zaměřen zejména na začínající malé a střední podnikatele, kterým magistrát proplatí až 85 procent nákladů na uskutečnění podnikatelského záměru.

Zájemci se mohou se svými nápady hlásit od 18. března do 18. dubna a mohou získat podporu na inovační projekty, kreativní služby, koučing a mentoring, na pobyty v zahraničních inkubátorech a prezentaci na zahraničních veletrzích a výstavách. Na projekt, který město spustilo loni v září, je určeno celkem 480 miliony korun.

Nové centrum ve Škodové paláci je otevřeno každý všední den od 9.00 do 18.00, v pátek do 15.00. Od 9.30 do 13.00 jsou konzultace určeny pro zájemce o podporu z programu Pražský voucher.