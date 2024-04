Menší riziko a větší výnos: Jak rozumně rozdělit investice a dosáhnout stabilního růstu

Žít z výplaty do výplaty je čím dál tím častějším tématem napříč českou společností. Nejhůř je na tom zatím Generace Z, která je vesměs smířená s tím, že v životě bude hledat jiné a daleko snáz dosažitelné hodnoty, než je soukromé vlastnictví bytu nebo domku se zahradou. I tak ve společnosti přetrvává kolektivní vize, že by lidé po pracovní stránce měli být inovativní a měli by hledat cesty, jak víc vydělávat a zároveň podporovat rozvoj nových projektů, které mohou mít smysl pro budoucí generace. Pokud hledáte způsob, jak znásobit své finance v dlouhodobém časovém horizontu, ale máte třeba omezený měsíční rozpočet, tento článek je psaný právě pro vás.



Jak na rozšířené investice?

Vůbec nejdůležitější je první krok, kdy si řeknete, jaké procento svého měsíčního rozpočtu jste schopni investovat do něčeho, co vám v budoucnu bude generovat vyšší zisk. V dalším kroku je pak potřeba zvážit různé možnosti, kam stanovenou sumu peněz vložit. Jedním ze způsobů investování v dlouhém časovém horizontu v dnešní době i nadále zůstává investice do dluhopisů. Pokud se i vy rozhodnete pro investici do dluhopisů, tak už vám pak zbývá jediné, vybrat si firmu, od které si koupíte dluhopisy.

"Nekupujte dluhopisy od firmy, od které byste nekoupili jejich produkt. V naší firmě děláme produkty, které se normálně prodávají. Produkty, které nejsou zajímavé pro spotřebitele, obvykle nefungují dobře ani na dluhopisy," říká úvodem Jan Skovajsa, majitel a CEO firmy myTimi, a platformy Bondbot, který společně se svým týmem prostřednictvím platformy Bondbot pomáhají se službami spojenými s podlimitními dluhopisy a administrativou k jejich emisi. Přednostně cílí na firmy s větším množstvím aktiv, jako jsou developerské projekty a výrobní firmy.

Co dělá projekt tou správnou volbou pro investory?

Podle Jana Skovajsy patří mezi jeden z prvních klíčových faktorů při výběru vhodného projektu jasně definovaný účel, na co se peníze vybírají a upozorňuje: "Obvykle vybíráme na skutečné investiční a růstové projekty. Pokud se vybírá na provoz, tak nemá smysl řešit dluhopisy, ale to, zda nezavřít firmu." Dále je důležité ověřit si roční obrat firmy, který by měl začínat alespoň na 20ti milionech korun českých. Firma by neměla být jen SPV nebo skořápka, ale měla by opravdu produkovat činnost a mít stálé zaměstnance. Doporučuje vyhnout se začínajícím firmám a startupům, které nemají moc velkou šanci na úspěch.

Podvodům se vyhnete jednoduše, když ...

Každý investiční a růstový projekt by měl být ve své podstatě transparentní. "Všechny by měly být zajištěné majetkem a mít dostupné forecasty, předchozí výkazy, možnost potkat se s majitelem firmy. Pokud má naopak jednatel firmy historii podvodů, např. zakládá firmy a když se jim nedaří, tak je přepíše na "bílé koně", tak už je projekt zavádějící," říká Jan Skovajsa. Je vhodné nahlédnout i do marketingové strategie firmy. "Když už někdo topí peníze do PR a marketingu, tak rozhodně nemá v úmyslu firmu nechat umřít kvůli dluhu," dodává Jan Skovajsa.

Menší podíly do vícero projektů

Staré dobré rčení, že méně je někdy více, platí i případě investic do podlimitních dluhopisů. V investování platí, že vyšší výnos sebou nese vyšší riziko a neexistuje výnos bez rizika, ale za to existuje riziko bez výnosu. Jinými slovy je s investováním do dluhopisů přiměřené riziko spojené s výnosem. "Pokud mi někdo nabízí 11% výnos, tak se jedná o vyšší výnos, než je průměr akciového trhu a řekl bych, že je s tím spojené i vyšší riziko. Kdokoliv, kdo říká, že dluhopisy mají nižší riziko, tak jen nechápe, jak fungují," říká Jan Skovajsa.

Ovšem pokud budoucí investoři budou mít na paměti klíčová rizika, kterým je potřeba se při výběru vhodného investičního projektu vyhnout, tak pak už jen zbývá běžné rizikové riziko, tedy že projekt nemusí vyjít. "To bych klidně řekl, že může být kolem 10%. Takže je lepší i své investice rozdělit do 10 projektů, čím si můžete zajistit šanci na výnos kolem 9.6-10.8% p.a. Počítám, že prostě 1-2 nezvládnou zaplatit, což se pak samozřejmě řeší různými způsoby," dodává Jan Skovajsa.