Praha láká investory do luxusního bydlení: je levná a všude je blízko

Nízké ceny a strategická poloha města, odkud je blízko do Evropy, Ruska i Orientu. To jsou hlavní důvody, proč láká Praha investory do luxusního bydlení. Ti mají v hledáčku zejména byty v atraktivních lokalitách v centru města. Ve srovnání s jinými evropskými metropolemi je přitom Praha i několikanásobně levnější.

"Praha je pro zahraniční investory do bydlení mimořádně atraktivní. Má strategickou polohu ve středu Evropy a ze zdejšího letiště je blízko do Berlína, Vídně, Curychu, Paříže, Londýna, Moskvy nebo i na Blízký východ. I z tohoto důvodu získává česká metropole na popularitě mezi zahraničními investory," uvedl Andreas von Schlik z realitní kanceláře Engel & Völkers. České hlavní město má podle něj velkou výhodu v zachovalém historickém centru. Pozitivní je i relativně stabilní politické prostředí, bezpečnost a rostoucí hospodářství země.

Ve Vídni a Berlíně dvakrát dráž. V Londýně třikrát

Při srovnání luxusních nemovitostí v Praze s okolními metropolemi lze předpokládat, že růst cen v hlavním městě bude pokračovat. Nyní činí cena jednoho metru čtverečního v Praze asi 11 až 12 tisíc euro. "Například ve Vídni jsme prodali byt při ceně 27 tisíc eur za metr čtvereční. Srovnatelné ceny jsou v Hamburku nebo v Berlíně. V Paříži se můžete dostat na 40 tisíc eur, v Londýně až na 100 tisíc eur za metr čtvereční," vysvětlil Andreas von Schlik.

Víceúrovňový penthouse o výměře 1400 m2 se spa a vinným sklípkem

V hlavním městě České republiky lze najít investorsky velmi zajímavé nemovitosti. "Aktuálně mohu zmínit například víceúrovňový penthouse na Janáčkově nábřeží o celkové výměře čtrnáct set metrů čtverečních. K penthousu náleží osm parkovacích míst a výtahem je spojený se soukromým spa a vinným sklípkem v suterénu budovy," uvedl Andreas von Schlik. Jedná se o projekt společnosti Torino Praga Invest, která již v minulosti podobně exkluzivní projekty realizovala. "Tento víceúrovňový penthouse je bezpochyb top produktem na českém trhu a jedním z mála na trhu evropském, a současně kombinuje luxusní bydlení společně s jistou a jedinečnou investicí, " dodal Andreas von Schlik.