Průměrná sazba hypoték v únoru mírně vzrostla na 6,37 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték na počátku února byla 6,37 procenta. Mírně se zvýšila z lednových 6,34 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti. Odborníci očekávají, že v nadcházejícím období bude výše sazeb stagnovat.

Nabídkové hypoteční sazby na počátku února mírně vzrostly. "Jde o změny spíše kosmetické a celkový trend vývoje hypotečních sazeb pokračuje ve stagnaci. I nadále můžeme očekávat spíše stagnaci úrokových sazeb hypoték, kterou mohou narušit jen jarní slevové akce některých bank. Rozhodně už nelze očekávat nějaký výraznější růst," uvedl analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Nejvýrazněji vzrostly úrokové sazby hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti s fixací na jeden rok. Zvýšily se o 0,06 procentního bodu na 6,76 procenta. Největší pokles byl naopak u hypoték nad 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti s jednoletou fixací. Zlevnily o 0,14 procentního bodu na 6,26 procenta.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,37 procenta v únoru vzrostla o 70 korun na 23.342 korun. Za posledních 12 měsíců se měsíční splátka zvýšila zhruba o 3850 korun.

Generální ředitel společnosti Ekospol Evžen Korec upozornil, že hypotéky jsou nejdražší za posledních 30 let. Podle něj se v blízké budoucnosti nedá očekávat jejich zlevnění. "Jejich výše se odvíjí od základních úrokových sazeb určovaných Českou národní bankou, která je už od loňského léta drží na stejné úrovni a nic na tom pravděpodobně nebude měnit ani v nejbližších měsících. Drahé hypotéky budou i nadále negativně ovlivňovat realitní trh, vlastní bydlení zůstane nedostupné pro mnoho rodin i jednotlivců. Kupovat nové byty budou letos prakticky jen ti, kteří mají vlastní peníze a chtějí je touto investicí ochránit před rekordní inflací," sdělil Korec.

Zatímco úrokové sazby hypoték stagnují, ceny některých nemovitostí poklesly. Sýkora ale upozornil, že pokles nebyl plošný. "Jde jen o určité nemovitosti, například starší byty nebo energeticky náročnější domy. A to navíc ještě jen v některých lokalitách. Proto pokud hovoříme o průměrné ceně nemovitostí nejsou tyto propady cen nijak dramatické. Proto můžeme očekávat jen mírný pokles u průměrné ceny nemovitostí na českém trhu," uvedl.

Pro příští měsíce očekává Sýkora stagnaci úrokových sazeb hypoték, a to do doby, než začne Česká národní banka (ČNB) snižovat základní úrokovou sazbu. "Toto asi nelze čekat dříve než koncem letošního roku. Při optimistických předpovědích by tak úroková sazba hypoték mohla začít klesat koncem letošního roku a při těch pesimističtějších předpovědích bychom se poklesu mohli dočkat až na jaře roku 2024. Nicméně půjde o pokles v řádu nízkých desetin procenta," uzavřel Sýkora.