Sprej VIROSTOP zmírňuje příznaky covidu-19, prokázala klinická studie

Třetí vlna pandemie koronaviru SARS-CoV-2 v České republice nabírá na síle. Denně přibývají stovky nových případů a v průměru je více než 10 % provedených PCR testů pozitivních. Zároveň bylo očkováno jen něco málo přes 5,5 milionu lidí.

Aby byl dopad třetí vlny co nejmírnější, je důležité se chránit. Ústní a nosní spreje VIROSTOP, jejichž účinnost byla prokázána v nedávné studii, působí také jako posilovač očkování.

Spreje VIROSTOP prokázaly 60% snížení uvolňování virů.

Klinická studie prokázala významné snížení příznaků onemocnění covid-19.

VIROSTOP zmírňuje příznaky covidu

Podle agentury Associated Press bylo do klinické studie zařazeno 170 pacientů se SARS-CoV-2 potvrzeným testováním PCR v Komplexním lékařském centru v maďarské Budapešti v období od 15. ledna do 31. května 2021. Všichni dobrovolníci byli na začátku studie testováni PCR testem na covid-19 a měli mírné, až středně těžké respirační příznaky, které byly sledovány po dobu 15 dnů.

Ze 170 dobrovolníků dostalo 86 pacientů nosohltanový sprej, roztok patentovaný pod názvem VIROSTOP, který obsahuje speciální směs Cistus creticus a další složky bohaté na polyfenoly. Polyfenoly po navázání na virový protein zastaví jeho funkci, a tím zabrání viru proniknout do buňky. 84 pacientů bylo zařazeno do kontrolní skupiny bez použití roztoku VIROSTOP ve spreji.

"Na konci klinické studie byly vyhodnoceny příznaky pacientů. Příznaky každého pacienta byly kontrolovány každé dva dny po dobu 12 dnů. U pacientů, kteří používali sprej VIROSTOP od prvního dne po pozitivním testu, došlo 12. den k téměř 60% snížení uvolňování viru ve srovnání s kontrolní skupinou," uvedl Dr. István Jankovics, jehož tým studii provedl.

Klinická studie ukázala, že se snížila i závažnost dýchacích potíží způsobených touto nemocí. Tyto výsledky podporují výsledky dřívějších testů in vitro provedených na tkáních živočišných buněk, kdy směs polyfenolů inhibovala růst viru v buněčných kulturách.

Bezpečný pro děti a seniory

Klinická studie ukázala, že u osob, které používaly sprej VIROSTOP, se snížila závažnost klinických příznaků dýchacích cest. V porovnání s kontrolní skupinou došlo také ke snížení gastrointestinálních příznaků. Nedávný výzkum ukázal, že klíčovým faktorem šíření viru je jeho schopnost replikace v zažívacím traktu.

"Primární ochranou proti onemocnění covid-19 je samozřejmě očkování, ale tato klinická studie znamená, že použití spreje VIROSTOP významně potlačuje množství SARS-CoV-2 v horních cestách dýchacích, což dává nakažené osobě možnost vyvinout specifickou imunitní odpověď," říká Dr. István Jankovics.

VIROSTOP je volně prodejný přípravek vyrobený z přírodních složek a mohou ho bezpečně užívat děti již od tří let. V době studie se v Maďarsku vyskytovaly nejméně tři varianty viru. S vědomím těchto faktorů a již popsaného mechanismu účinku polyfenolů předpokládáme, že sprej VIROSTOP může být účinný v případě všech mutací.

"Přírodní složení zaručuje bezpečné používání přípravku VIROSTOP pro děti, dospělé i seniory. O oblibě ústních a nosních sprejů svědčí i to, že se v Česku prodalo 200 000 kusů tohoto výrobku a v Evropě více než 2 miliony," dodává Ondrej Michlo, jednatel společnosti Herb-Pharma Corporation s.r.o.

O společnosti

Skupina Herb-Pharma, která působí od 90. let, je holdingovou společností, do níž patří několik společností. Mateřská společnost Herb-Pharma AG sídlí v Curychu ve Švýcarsku a její výrobní závod Herb-Pharma Corporation s.r.o. se nachází na Slovensku ve Veľkých Ludincích v okrese Levice. Vyrábí léčiva, doplňky stravy, zdravotnické prostředky a kosmetiku. Společnost Herb-Pharma AG klade důraz na výrobu přírodních a biotechnologických produktů. Provozuje vlastní vývojové a výrobní závody s týmem vědců, biologů, lékařů, farmaceutů a chemiků.

Dr. István Jankovics

Působil jako hlavní odborník při vývoji přípravku VIROSTOP. Je maďarský mezinárodně uznávaný vědec, lékař, virolog a mikrobiolog. Chřipkovým virem se zabývá od roku 1979, kdy získal lékařský titul. Podílel se na výrobě a kontrole chřipkových vakcín. Během své vědecké kariéry pracoval na vídeňské univerzitě na katedře virologie a také na oddělení biotechnologie v Pasteurově institutu v Paříži. V roce 2011 zastával funkci hlavního lékaře Národní chřipkové laboratoře WHO. Deset let pracoval také v Národním centru pro veřejné zdraví a Národním centru pro epidemiologii v Budapešti, kde zastával vedoucí funkce. Od roku 1989 řídil epidemiologický a virologický dozor nad virem chřipky v Maďarsku. Je držitelem několika prestižních ocenění.

Prof. James Kingsland OBE

Zastává čestné místo klinického profesora na lékařské fakultě University of Central Lancashire. Svůj profesní čas věnuje výuce klinické praxe a národním poradním funkcím. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti všeobecné praxe, lékařského vzdělávání a zdravotní politiky. Je spolutvůrcem nového modelu péče The Primary Care Home, jehož principy využila NHS England v rámci Dlouhodobého plánu NHS pro vytvoření národního pokrytí sítěmi primární péče.