Ziskovost evropských bank klesne do pěti let o 40 procent

Ziskovost velkých evropských bank klesne v průběhu následujících pěti let až o 40 procent, zejména kvůli přísnějším regulacím, nízkým úrokovým sazbám, ztrátám spojeným s brexitem a růstem rezerv na ztrátové úvěry. Vyplývá to z nové studie německé poradenské společnosti Zeb, jejíž závěry zveřejnil ekonomický list Financial Times.

Zisky velkých evropských bank podle údajů studie v posledních letech rostly jen díky tomu, že se finančním domům podařilo redukovat mimořádné náklady. Skupina 50 největších evropských bank vykázala loni po zdanění zisk 118,8 miliardy eur (přes tři biliony Kč), což byl více než dvojnásobek proti hodnotě dosažené o pět let dříve. Nebýt však omezení nákladů na právní spory, výdajů na restrukturalizaci a rezerv na špatné úvěry, byl by celkový zisk o 3,5 miliardy eur nižší než v roce 2013.

Analytici Zeb však banky varují, že kvůli špatným prognózám budou muset náklady omezovat ještě výrazněji. "Snaha bank snižovat výdaje nebyla dost radikální a nemůže vyrovnat klesající příjmy," podotkl podle FT Ekkehardt Bauer z konzultantské společnosti.

Pokud bude pokračovat dosavadní trend, klesne podle Zeb návratnost kapitálu bank udávající zisk na jednotku kapitálu ze současných 7,1 procenta na 4,2 procenta v roce 2022.