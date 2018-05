Babiš ještě nemá vyhráno. Komunisté mají výhrady

Složení vlády s důvěrou ještě není u svého úspěšného konce. Její hlavní architekt, Andrej Babiš (ANO), sice už vyjednal koaliční podmínky s ČSSD, ještě ho však čekají jednání s komunisty, kteří mají menšinovou vládu tolerovat. A ta podle informací serveru Echo24 nebudou pro premiéra v demisi jednoduchá.

Sociální demokraté definitivně rozhodnou o tom, zda vstoupí do vlády s ANO, ve svém vnitrostátnickém referendu, které se koná mezi 21. květnem a 14. červnem. Mezitím ale ještě musí Babiš dojednat podmínky s KSČM, jež má menšinovou vládu tolerovat.

Komunisté se chtějí dohodnout, nicméně vadí jim pár bodů ve společném programu. Jak zjistil server Echo24, nesouhlasí s návrhem na posilování českých zahraničních misí.

"Ústřední výbor se s textem návrhu programového prohlášení seznámil. Přijal politické stanovisko, kde deklaruje připravenost KSČM se dohodnout. Chápe text jako kompromis a na základě kritické diskuze s některými členy Ústředního výboru upozornilo na problém zvyšování účasti ČR v zahraničních misích," řekl místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

I předseda komunistů Vojtěch Filip v sobotu řekl, že nepodpoří vládu, pokud v programovém prohlášení bude závazek na posílení zahraničních misí. Filip ale k jednacímu stolu s Babišem teprve ještě usedne. "O této věci by měl v týdnu ještě jednat předseda Vojtěch Filip s premiérem Babišem," potvrdil Dolejš.

Sociální demokraté nechávají tuhle věc čistě na ANO, jenž má hlavní iniciativu při utváření vlády. "Odpovědnost za sestavení vlády má hnutí ANO, které také jedná s KSČM o toleranci vlády," sdělil předseda strany Jan Hamáček.

Další námitky

Komunistům se mimo jiné ještě nelíbí, že by neměli mít zastoupení ve vedení státních podniků. To Babiš zamítl. Server Echo24 pak ještě dále informuje, že strana bude usilovat o místa v dozorčích radách státních podniků, a to na základě rozdělení poměrného zastoupení ve sněmovně.

Situaci komentovali také předsedové dvou pravicových stran na svém Twitteru. "Premiér Andrej Babiš si zjevně bude muset vybrat - buď zachovat prozápadní směřování ČR a ctít spojenecké závazky, anebo jít na ruku komunistům. Je to jeho volba a odpovědnost vůči občanům," napsal Petr Fiala (ODS).

"ANO a bohužel i ČSSD jsou ochotní za křesla ve vládě prodat i zahraniční orientaci naší země. Čeká nás kabinet, kterému budou komunisté držet očividně nůž na krku," sdílel na svém Twitteru Jiří Pospíšil (TOP 09).