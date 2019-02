Budeme se bránit soudy i arbitráží, varuje Huawei. Žádá rušit varování NÚKIB

Čínská společnost Huawei je připravena se kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před jejími technologiemi bránit u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Požaduje zrušení nebo úpravu varování. Napsala to v dopisech adresovaných premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a řediteli NÚKIB Dušanu Navrátilovi. Odpověď chce čínská firma do 14. února, napsal server Deníku N. Dopis podle něj v pátek projedná vláda.

Firma napsala, že nemá povinnost do svých produktů instalovat "zadní vrátka", která by mohla sloužit ke zneužití zařízení třetí stranou, ani špionážní software. "Varování proto není založeno na skutečnosti a výše uvedené zákonné podmínky pro jeho vydání nebyly splněny," cituje server z dopisů. Varování NÚKIB firmu vážně poškodilo i v zahraničí, utrpěla kvůli němu ztráty a její značka byla poškozena, napsala Huawei.

Podle čínské společnosti varování NÚKIB porušilo mezinárodní právo, včetně smluv o ochraně investic. "Spolu se svými externími poradci jsme analyzovali právní možnosti, které by společnost Huawei měla, pokud by nebylo varování zrušeno nebo změněno. V případě nutnosti je připravena bránit svá práva mimo jiné soudní žalobou proti nezákonnému zásahu a případně následnou žalobou o náhradu škody, ústavní stížností a rozhodčím řízením na základě příslušných dvoustranných smluv o ochraně investic," cituje Deník N. Odpovědi na své dopisy požaduje do 14. února, protože musí využít lhůtu do 17. února, uvedla také firma.

Zástupci NÚKIB na páteční jednání vlády pozváni nejsou. "Oficiální pozvání na vládu úřad nedostal. Tudíž se jednání nebudeme účastnit," uvedl pro Deník N mluvčí NÚKIB Radek Holý. Premiér na dotazy deníku nereagoval.

NÚKIB před používáním technologií čínských společností Huawei a ZTE varoval v prosinci. Hardware a software těchto firem označil za bezpečnostní riziko. Na základě varování úřadu Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně. Firma se proti varování NÚKIB ohradila, vystoupila proti němu také čínská ambasáda.

Varování kybernetického úřadu opakovaně kritizoval prezident Miloš Zeman a varoval před odvetou Číny vůči českým firmám. Podle Babiše by se kybernetická bezpečnost měla řešit na celoevropské úrovni. Bezpečnostní výhrady vůči Huawei zaznívají také v některých dalších evropských zemích i ve Spojených státech.