Česko podle NKÚ neumí nastavit cíle a vyhodnotit přínos evropských dotací

Prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO) může do roku 2025 český kulturní a kreativní sektor získat 5,45 miliardy korun. Ministerstvo kultury vypsalo osm... více

Česká republika byla loni nejrychleji se zadlužující zemí Evropské unie (EU) a schodek rozpočtu překonal do té doby nejhorší výsledek z roku 2020, konstatuje... více

Ruská invaze

Česko by chtělo být lídrem v poválečné obnově Ukrajiny, uvedl Síkela

Česko by chtělo být lídrem v poválečné obnově Ukrajiny, klíčové je zajistit na to celoevropské finance. Velvyslancům to při dnešní poradě v Černínském paláci... více