Kalamita kvůli ledovce: zpožděné vlaky, zavřené silnice

Ledovka ztížila dopravu na řadě míst České republiky, největší problémy jsou v Pardubickém, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Například vlaky projíždějící Českou Třebovou kvůli námraze na trolejích nabírají hodinová zpoždění, ze stejného důvodu nejezdí pravidelně ani tramvaje v Brně, některé úseky silnic v regionech jsou pak kvůli namrzlému povrchu nesjízdné. Hlavní silnice jsou ale s opatrností sjízdné. Podle meteorologů hrozí tvorba ledovky do pondělního poledne.

Železničáři se potýkají s problémy zejména u České Třebové na Orlickoústecku, kde je způsobila souvislá námraza na trolejích. Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty Pavla Tesaře se námraza špatně odstraňuje, navíc stále prší. V úseku tak mohou podle informací na webu Českých drah jezdit vlaky jen za pomoci motorových lokomotiv, vlaky tak nabírají zpoždění. Noční vlak společnosti RegioJet z Prahy na Slovensko podle webu firmy kvůli nepříznivému počasí dokonce dosáhl zpoždění pět hodin.

Kromě Českých drah se zpoždění spojů kvůli ledovce týká i soukromého železničního dopravce RegioJet. Kvůli námraze na troleji nemohou jezdit elektrické vlaky z České Třebové ve směru na Olomouc a na Pardubice. Kolem 6.30 se železničářům podařilo zprovoznit alespoň jednu kolej ve směru na Brno. "Podmínky zatím ještě nejsou ideální a počasí stále umožňuje tvorbu námrazy, i když se ji snažíme odstranit," řekl ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty (ŠŽDC) Pavel Tesař.

Problém se týká zejména rychlíků mezi Brnem a Prahou. Část spojů Českých drah nabrala kvůli počasí i více než hodinové zpoždění. Další spoje dráhy posílaly odklonem přes Havlíčkův Brod.

Námraza na troleji působí problémy také soukromému dopravci RegioJet. Jeho vlaky dnes nabíraly v některých případech až několikahodinové zpoždění. Ranní spoj z Prahy do Košic musel dopravce odřeknout. "Souprava totiž ještě nedojela ani do Prahy a je teprve na cestě," řekl mluvčí Aleš Ondrůj. Největší problémy měly vlaky mezi Zábřehem na Moravě a Českou Třebovou. "Museli jsme vlaky tlačit motorovými lokomotivami od ČD Cargo. Stejně tak jsme využili motorovou lokomotivu na vlaku do Brna mezi Českou Třebovou a Svitavami," řekl Ondrůj. V některých případech dopravce spojoval vlaky kvůli zpoždění do jednoho.

Cestující mají nárok na kompenzace podle standardních podmínek RegioJetu. "V řadě případů to bude i 100 procent, tedy vrácení jízdného, a to přesto, že zpoždění není způsobené naší vinou," řekl Ondrůj

Na ledovku by si na Orlickoústecku měli dát pozor i řidiči a obdobné varování platí v Pardubickém kraji i pro Svitavsko. V regionech jsou kvůli ledovce uzavřeny některé úseky silnic, například u Jevíčka, Křenova, Jaroměřic, Poličky, Trpína, Lanškrouna nebo Svitav, pod tíhou ledu se ohýbají stromy nad vozovku v okolí Žamberku.

V sousedním Olomouckém kraji se ledovka vytvořila například na některých silnicích v okrese Šumperk, pokrývá například silnici číslo 35 z Mohelnice na Moravskou Třebovou, kluzká silnice je ve stoupání neprůjezdná pro vozidla těžší než 3,5 tuny.

V Jihomoravském kraji byly nad ránem největší potíže v částech Brněnska, Vyškovska a Blanenska, například na Drahanské vrchovině, kolem Tišnova, Černé Hory a Boskovic a místy i na Znojemsku. Autobusové linky tam mají až půlhodinové zpoždění a regionální vlaky do deseti minut. Problémy postihly i brněnskou městskou hromadnou dopravu, a to kvůli námraze na trolejích a zledovatělým vozovkám ve výše položených částech města.

Na Vysočině je zavřená silnice třetí třídy mezi obcemi Police na Třebíčsku a Vysočany na Znojemsku, kam se v noci nedostal ani sypač.

Silnice v dalších krajích jsou po ošetření většinou mokré a s opatrností sjízdné, podle silničářů mohou ale namrzat. Ve vyšších polohách na nich leží i zbytky sněhu.