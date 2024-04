Enormní návštěvnost Adršpašských skal je výzvou, řekl místostarosta Adršpachu

Enormní návštěvnost Adršpašských skal na Náchodsku je pro obec Adršpach s pěti sty obyvateli pozitivem, ale zároveň velkou výzvou. ČTK to dnes řekl místostarosta Tomáš Dimter (Máme rádi Adršpach). Národní přírodní rezervace Adršpašské skály je menší částí Adršpašsko-teplických skal, které jsou největším celistvým skalním městem v ČR.

"Výzvou do budoucna je udržet na uzdě ohromný zájem turistů o Adršpašské skály. Chci zdůraznit, že návštěvníků si velmi vážíme, místní podnikatelé, ale i obec z turistického ruchu profitují. Naším cílem je udržitelný turismus, tedy zajistit rovnováhu mezi zájmy podnikatelů v turistickém ruchu, návštěvníků, ochrany přírody a rozvoje území," řekl Dimter.

V obci je podle něj pro návštěvníky okolo 500 lůžek, tedy zhruba stejně jako místních obyvatel. V exponovaných dnech je denní návštěvnost skal přes 4000 lidí.

Prvním zásadním krokem ke zlepšení situace nejen ve skalách, ale i v obci, bylo na jaře 2021 zavedení on-line rezervačního systému. Tlak na turisticky atraktivní lokalitu se podařilo výrazně snížit rozložením návštěv v čase a také zamezit dopravním komplikacím v okolí skal a regulovat počet návštěvníků.

"Budeme vždy trvat na tom, že Adršpašské skály musí přežít i tuto generaci, jsou výjimečné. Exponenciální nárůst turistů těsně před pandemií covidu-19 znamenal ve všech ohledech pro vesnici problém, doprava kolabovala. To, co se tady dělo, bylo neúnosné. Proto jsme po domluvě s CHKO Broumovsko přistoupili k zavedení rezervačního systému, k limitaci návštěvnosti, která umožňuje, aby se skály nadechly. Limit do skal je 400 návštěvníků na hodinu. Situace se zklidnila," řekl ČTK Dimter.

Rezervační systém v Adršpachu znamená v praxi to, že když návštěvník v exponovaných časech přijede bez rezervace, je velká pravděpodobnost, že se do skal nedostane. V okolí je také limitovaný počet parkovacích míst, zhruba 600 až 700 stání, řekl Dimter.

Vzhledem k tomu, že 70 procent návštěvníků skal tvoří Poláci, je podle vedení obce důležité pokračovat v informační kampani v sousedním Polsku a spolupráci s městy na polské straně hranice. Stále se totiž stává, že turisté přijíždějí, aniž by věděli o rezervačním systému.

Snahou obce i Královéhradeckého kraje, který je objednavatelem veřejné dopravy v regionu, je dostat více turistů do linkových vlaků a autobusů, a odlehčit tím silnicím a okolí turistických cílů. Proto také kraj tradičně na letní sezonu posiluje na Broumovsko vlakové a autobusové spoje.

V Adršpašských skalách je jeden prohlídkový okruh, obec Adršpach si jej pronajímá od Lesů ČR. Vstup je zpoplatněn, podle radnice letos vstupné zvyšovat nebudou. Více informací je na webu.

Adršpašské skály byly loni podle státní agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism nejnavštěvovanějším přírodním turistickým cílem v Česku. Zavítalo do nich 488.000 lidí, což bylo o 22 procent meziročně více. Počet návštěvníků o 3,83 procenta překonal předcovidový rok 2019.