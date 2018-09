Novodobí otrokáři Feko a Fedák si odpykají 8,5 a 6,5 roku vězení

Roman Feko a Ladislav Fedák si odpykají 8,5 a 6,5 roku vězení za to, že při práci ve Velké Británii vykořisťovali čtyři muže. Tresty dvojici potvrdil pražský vrchní soud. Zamítl jak odvolání obžalovaných, tak i státní zástupkyně, která poukazovala na to, že Feko je nebezpečným recidivistou, a požadovala pro něj odnětí svobody v délce 11 až 12 let.

Dvojice novodobých otrokářů přiměla k práci za nevýhodných podmínek čtyři mladíky, kteří přijeli z Česka za výdělkem. Feko s Fedákem své oběti vykořisťovali v letech 2012 až 2016, a to v Cardiffu a na dalších místech ve Walesu především při úklidových pracích. Sebrali jim doklady a zneužívali jejich závislosti k vlastnímu obohacení. Ze mzdy pachatelé mužům vypláceli jen malou část, a celkově si tak přišli na více než 1,3 milionu korun.

Hlavním strůjcem vykořisťování lidí, kteří se ocitli v cizí zemi bez peněz a bez znalosti řeči, byl Fedák. Feko, jenž je podle znalců spíše prostou a jednoduchou osobností, vykonával pokyny svého komplice a podle pravomocného rozsudku nutil čtveřici poškozených k práci i fyzickým násilím. Soud ho vedle obchodování s lidmi uznal vinným také z týrání osoby žijící ve společném obydlí a ze sexuálního nátlaku na jednoho z vykořisťovaných. Proto také Feko dostal vyšší trest než Fedák.

Oba muži vinu popírali. "Tvrdím, že to nebylo tak, jak uvádí poškození. Jezdil jsem pravidelně do Čech, měli klíče od bytu, hráli automaty. Mohli odejít, kdy chtěli, nemuseli utíkat," řekl dnes soudcům Feko. Také jeho advokát poukazoval na to, že mladíci se mohli kdykoliv vydat na český zastupitelský úřad nebo se obrátit na britskou policii, což neučinili. Státní zástupkyně však zdůraznila, že vykořisťovaní muži žádnou možnost úniku fakticky neměli.

"Já jsem nikomu neublížil, já jsem takový člověk, který dával lidem peníze navíc," uvedl na svou obranu Fedák. Před soudci se několikrát rozplakal a hájil práci své úklidové firmy.

Fedák musí také uhradit státu peněžitý trest 300 tisíc korun. Pokud to neudělá, pobyt za mřížemi se mu prodlouží o pět měsíců. Feko musí zaplatit 100 tisíc korun oběti sexuálního nátlaku, propadly mu také libry v hodnotě zhruba 326 tisíc korun zajištěné na jeho účtu.